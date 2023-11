USA ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa przez paliwo jądrowe z Rosji

„Bardzo ważne jest, aby pozbyć się naszej zależności, zwłaszcza od Rosji. Bez działań Rosja będzie nadal utrzymywać ten rynek... To jest naprawdę ważne dla bezpieczeństwa narodowego, klimatu i naszej niezależności energetycznej” – podkreśliła Katherine Huff.

Powrót do własnej produkcji

Dlatego administracja Joe Bidena zwróciła się do Kongresu o dodatkowe 2,16 miliarda dolarów na wsparcie strategii zachęcającej amerykańskie przedsiębiorstwa do zwiększania zdolności wzbogacania uranu. Biały Dom jest przekonany, że powodzenie tych działań wymusi tylko wprowadzenie długoterminowych ograniczeń na rosyjskie produkty i usługi nuklearne.

Jeśli Stany Zjednoczone mają osiągnąć swoje cele klimatyczne na rok 2050, w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat należy podpisać od pięciu do dziesięciu kontraktów na nowe reaktory. „W przeciwnym razie do 2050 r. nie osiągniemy komercyjnego startu niezbędnego do wyprodukowania ilości czystej energii, której potrzebujemy” – wyjaśnia Katherine Huff.

Rosja jest tradycyjnie największym dostawcą uranu na rynek amerykański – w ciągu 7 miesięcy Rosatom dostarczył 452 tony tego paliwa, czyli 65 ton miesięcznie. Już w lipcu rosyjskie dostawy gwałtownie spadły – 1,8 razy w porównaniu z miesiącem wcześniej, do minimum od marca 2022 roku, czyli 36 ton. To są działania Kremla - windowanie cen poprzez cięcie podaży.

Czytaj więcej Atom Czesi otrzymali oferty na rozbudowę atomu. Chętni tacy jak w Polsce Elektrárna Dukovany II (EDU II) - spółka należąca do czeskiego giganta energetycznego CEZ - otrzymała ostateczne oferty rozbudowy elektrowni atomowej w Dukovanach od amerykańsko-kanadyjskiego Westinghouse, francuskiego EDF i koreańskiego KHNP, podał CEZ.

Stany Zjednoczone importują uran nie tylko z Rosji, ale też z Wielkiej Brytanii (241 ton w okresie styczeń-lipiec), Niemiec (również 241 ton) i Francji (240 ton) – średnio 34 ton miesięcznie. Holandia dostarczyła w tym okresie nieco mniej – 187 ton, czyli około 27 ton miesięcznie. Były też jednorazowe dostawy z Chin (25 ton) i Kazachstanu (6 ton).