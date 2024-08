Mniejsze spalanie węgla w energetyce zmusza Bogdankę do odpisów

Wartość odpisu z tytułu utraty wartości aktywów obciąży wynik operacyjny, natomiast nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA. Spółka planuje także do końca roku ogłosić aktualizację strategii.

Lubelski Węgiel Bogdanka: OZE utrudnia sprzedaż węgla

Jak informuje firma, testy na utratę wartości aktywów zostały przeprowadzone z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na krajowym rynku węgla.

„Obecnie obserwuje się wyraźny trend wzrostu mocy wytwórczych jednostek odnawialnych źródeł energii (OZE), co bezpośrednio wpływa na popyt na węgiel. Wzrost znaczenia OZE w polskim miksie energetycznym oraz planowane w perspektywie długookresowej stopniowe wyłączenia jednostek wytwórczych opartych na węglu i ich zamiana w kierunku innych źródeł energii, prowadzi do zmniejszania się udziału energii produkowanej z węgla, co jest konsekwencją polityki klimatycznej zakładającej postępującą dekarbonizację Polskiej gospodarki” - czytamy w komunikacie. Proces ten zmusza spółki działające w sektorze węglowym do weryfikacji obowiązujących strategii oraz dostosowania ich do zmieniających się realiów rynkowych.

Bogdanka. Oko za granicę i aktualizacja strategii

Spółka zapewniła, jednocześnie, że prowadzi aktywną współpracę z odbiorcami węgla zarówno w kraju, jak i za granicą w celu zapewnienia sprzedaży węgla w perspektywie długookresowej, a także prowadzi działania optymalizacyjne mające na celu wykorzystanie swoich przewag konkurencyjnych przy uwzględnieniu również zmniejszającej się podaży krajowego węgla.