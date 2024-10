Jest zgoda EBI. Miliardy dla Polski na transformację energetyczną

Wsparcie zakupu pojazdów niskoemisyjnych

Trzeci program, również z budżetem 2 mld zł, będzie dotyczył zakupu lub leasingu bezemisyjnych pojazdów ciężarowych, kategorii N2 i N3. Tu także nabór ma ruszyć w 2025 r., a poziom dofinansowania ma wynieść do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 400 tys. zł w przypadku pojazdów kat. N2 (od 3,5 do 12 ton) i do 750 tys. zł w przypadku pojazdów kat. N3 (powyżej 12 ton).

Wsparcia energetyki na wsi

Pozostałe 2 mld zł trafi na podwyższenie do 3 mld zł z dotychczasowego 1 mld zł budżetu programu Energia dla wsi. - To program dedykowany dla rolników i spółdzielni energetycznych, z którego finansowane są głównie biogazownie. Na dzisiaj w złożonych wnioskach mamy w nim już ok. 1,9 mld zł - podsumowała prezes NFOŚiGW.