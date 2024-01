Plan ratunkowy dla Czystego Powietrza do kosza. Andrzej Duda nie pomógł

Jak informowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w drugiej połowie stycznia zaległości w wypłacie środków na wyminę źródeł ciepła wynoszą 470 mln zł. Problem się pogłębia, bo każdego tygodnia wpływają wnioski o dotacje o łącznej wartości ok. 100 mln zł, a wdrażanie nowych programów unijnych zostało wstrzymane. Do czasu uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy - Złożyliśmy poprawkę do budżetu, aby przesunąć w czasie płatność z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Fundusz Drogowy w wysokości 370 mln zł. Te środki chcielibyśmy przeznaczyć na wypłatę zaległych dotacji z programu „Czyste powietrze”, ale jeżeli prezydent nie podpisze ustawy okołobudżetowej przed 25 stycznia, ta ścieżka zniknie – informowała w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Paulina Hennig-Kloska. Tak się jednak nie stało.

Brak podpisu tłumaczą urzędnicy kancelarii prezydenta. – W środę ustawa budżetowa trafiła do Pana Prezydenta, Prezydent bez zbędnej zwłoki podejmie decyzję, bo kwestia uchwalenia budżetu jest niezwykle istotna dla funkcjonowania państwa polskiego, a także podwyżek dla sfery budżetowej i nauczycieli – mówi szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych w programie „iPolitycznie”.

Minister Kloska pytana co w sytuacji, kiedy prezydent nie podpisze ustawy, wskazała, że resort ma przynajmniej trzy ścieżki zapasowe i w ciągu tygodnia przywrócimy płynność programowi. – W perspektywie najdalej dwóch miesięcy uruchomimy zaś główny mechanizm finansowania w ramach unijnego programu FEnIKS, z którego w tym roku chcemy wydać minimum 4 mld zł – mówiła. To, co udało się na ten moment zrobić to jak informował 12 stycznia br. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, podpisano on wniosek o wypłatę 200 mln zł z KPO dla beneficjentów programu Czyste Powietrze.

O szybkie działanie apelują samorządowcy. W trakcie obrad Śląskiego Zarządu Związku przyjął m.in. stanowiska dot. pilnego rozwiązania kryzysu finansowego w programie Czyste Powietrze i przeznaczenia 2 mld zł na ten program. – W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów postuluje przeznaczenie 2 miliardów złotych z programu RePower Europe na rzecz wsparcia Programu Czyste Powietrze i podjęcie pilnych działań w kierunku odblokowania środków KPO na ten cel, a w dalszej kolejności – również środków Funduszu Spójności – zaznacza Piotr Kuczera, przewodniczący ŚZGiP, prezydent Rybnika, podczas posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.