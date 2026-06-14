W nocy z soboty na niedzielę 14 czerwca premier Wielkiej Brytanii Kir Starmer nakazał brytyjskiej marynarce wojennej przechwycić tankowiec rosyjskiej floty cieni. Chodzi o jednostkę Smyrtos płynącą pod banderą Kamerunu. Tankowiec ma 17 lat i jest wpisany na czarną listę brytyjską i unijną.

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– Wcześnie rano rozkazałem naszym siłom zbrojnym przechwycić tankowiec floty cieni, który próbował przejść przez kanał La Manche – poinformował brytyjski premier na swoim portalu. Nie podał szczegółów, ale podziękował uczestnikom operacji. „Ta udana operacja zadaje Rosji kolejny cios”.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że na pokład weszli żołnierze piechoty morskiej i specjalnie przeszkoleni pracownicy Narodowej Agencji ds. Zwalczania Przestępczości. Operacja trwała 6 godzin, była wspierana przez samoloty z Maritime Air Group (Chinooks, Merlin Mk4 i Wildcat), samoloty RAF P-8, a także okręty Sutherland i Ledbury.

Operacja brytyjsko-francuska na morzu

Tankowiec został odholowany na miejsce kotwiczenia u południowego wybrzeża Anglii i będzie monitorowany pod kątem potencjalnych problemów lub zagrożeń dla środowiska. „Brytyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że działania na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii zostały podjęte zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym”.

Władze rosyjskie nie skomentowały informacji.

Brytyjski minister obrony Dan Jarvis powiedział, że dzisiejsza operacja została przeprowadzona w ścisłej koordynacji z Francuzami.

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– Operacje takie jak ta wymagają umiejętności, profesjonalizmu i odwagi. Składam hołd naszemu personelowi Sił Zbrojnych i wszystkim zaangażowanym. Rosja polega na swojej flocie cieni, aby sfinansować wojnę na Ukrainie, a nasze działania zadają cios nielegalnej wojnie Putina – dodał minister w specjalnym komunikacie.

Wielka Brytania jest europejskim liderem w zwalczaniu floty cieni. Do tej pory Londyn nałożył sankcje na prawie 600 jednostek tej floty. Nie mogą korzystać z brytyjskich wód i portów. Brytyjczycy podkreślają, że dzięki takim działaniom przychody Kremla z handlu ropą spadły o 27 proc. w porównaniu z październikiem 2024 r. W pierwszym kwartale 2025 roku brytyjskie sankcje na stare tankowce kosztowały Rosję utratę co najmniej 1,6 mld dol. dochodów.

Ponad 72 proc. tankowców floty cieni ma ponad 15 lat. Doszło już do ponad 50 incydentów z udziałem tych starych często przeznaczonych już na złom jednostek – podają Brytyjczycy.