Z tego artykułu dowiesz się: Jakie jest podejście Kanady do eksportu surowców energetycznych

Jakie zasoby energetyczne posiada Kanada

Co robi kanadyjski rząd, by wspierać sektor energii

Z jakimi barierami mierzy się kanadyjski sektor ropy i gazu

Jak zapowiedzi rządu są przyjmowane w kraju

Tim Hodgson, kanadyjski minister energii, twierdzi, że Ottawa jest przygotowana, by wspierać stabilność rynków energii po tym, jak w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie niemal całkowicie zablokowany został przepływ ropy przez Cieśninę Ormuz.

– Nasi sojusznicy poszukują stabilnych, niezawodnych dostawców energii w coraz bardziej niepewnym świecie – poinformował w oświadczeniu. Zadeklarował, że kraj zwiększy wysiłki, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Kanada – solidny partner na trudne czasy

Niedawno, podczas konferencji energetycznej CERAWeek w Houston, Hodgson podkreślał, że Kanada posiada czwarte co do wielkości potwierdzone zasoby ropy na świecie stanowiące 10 proc. globalnych rezerw. Ponad 97 proc. surowca znajduje się w prowincji Alberta. Mówił też, że kraj jest piątym co do wielkości światowym producentem gazu ziemnego. Dostarcza jednocześnie partnerom handlowym uran i minerały krytyczne.

Zaznaczył, że Ottawa zamierza odegrać ważną rolę jako dostawca przystępnej, niezawodnej i bezpiecznej energii na rynek Ameryki Północnej, ale też na potrzeby innych sojuszników, w tym Europy i Azji. – Przekaz jest prosty: Kanada wróciła! – podsumował ambicje energetyczne kraju minister.

Pewne działania w tym kierunku zostały już podjęte. Minister przypomniał o podpisaniu z prowincją Alberta memorandum, którego celem jest wzmocnienie współpracy w zakresie inwestycji w infrastrukturę energetyczną i rozwoju zasobów. Przywołał też poluzowanie polityki środowiskowej z myślą o rozwoju biznesu. Rząd federalny chce rozwijać sektor energetyczny i eksport, by m.in. dywersyfikować działalność w obliczu wojny handlowej z USA. – To okazja. I myślę, że skorzystamy z niej w 2026 roku – zapowiadał.

Biznes w Kanadzie do rządu: mniej biurokracji, więcej działań

Przedstawiciele sektora nafty i gazu w Kanadzie pozytywnie przyjmują deklaracje władz, oczekują jednak przystąpienia do konkretnych działań i pokazania realnych efektów prac. W tej chwili – jak zauważają – na rynku jest sporo barier, w tym ograniczenia natury administracyjnej.

Ocena dużych projektów energetycznych przez regulatorów w Kanadzie zajmuje znacznie więcej czasu niż w innych krajach – podkreśla Colin Gruending, dyrektor w firmie Enbridge, która jest właścicielem gazociągów i ropociągów w Kanadzie i USA, a także producentem energii odnawialnej. Jak mówił, w USA procedury zajmują sześć miesięcy, a nie wiele lat, co stawia amerykańskie podmioty w korzystniejszej sytuacji. – W Kanadzie potrzebujemy lepszej polityki, potrzebujemy także lepszej i rosnącej produkcji, aby napełnić rurociągi, a ostatecznie potrzebujemy samych rurociągów – mówił CBC News podczas konferencji w Houston.

Rząd kanadyjski chce przyspieszyć rozwój projektów, dlatego wybrał kilka z nich i przekazał do Biura ds. Dużych Projektów z siedzibą w Calgary, by nadać im tempo. Są wśród nich projekty LNG na Zachodnim Wybrzeżu. Zadaniem biura jest usprawnianie wydawania decyzji administracyjnych, koordynowanie współpracy między rządem, prowincjami i firmami czy pomoc w finansowaniu projektów.

Ale pojawiają się również sceptyczne głosy. Gdy w minione lato uchwalono ustawę przyspieszającą projekty realizowane przez państwo, pojawiła się krytyka ze strony przeciwników, którzy wyrażali obawy, że może się to odbyć kosztem środowiska i komfortu życia mieszkańców terenów, na których realizowane będą inwestycje.

Potrzeba czasu

Analitycy zastrzegają, że zwiększenie poziomu produkcji węglowodorów nie nastąpi z dnia na dzień. To proces czasochłonny i kosztowny. Również Kanadyjskie Stowarzyszenie Producentów Ropy informuje, że ma nieduże możliwości zwiększenia wydobycia w krótkim terminie, zaznaczając, że obecna produkcja jest rekordowa, podobnie jak poziom eksportu. – Każdy znaczący wzrost produkcji wymagałby dodatkowych rurociągów i zdolności eksportowych, które obecnie nie są dostępne – podało Stowarzyszenie.

Kanadyjska infrastruktura eksportowa budowana była z myślą o obsłudze rafinerii zlokalizowanych na Środkowym Zachodzie USA, które przetwarzały cięższe gatunki ropy z Alberty. Kanada odgrywa istotną rolę w dostawach węglowodorów do Ameryki Północnej. Dostawy ropy naftowej z tego kraju do USA stanowią 63 proc. importu Stanów Zjednoczonych. Również kanadyjski gaz ziemny odgrywa istotną rolę w amerykańskiej gospodarce. Możliwości eksportu na inne rynki są ograniczone. Eksperci podkreślają, że tempo, w jakim mogą powstać nowe punkty wyjścia na rynki globalne, jest przeszkodą w realizacji ambitnych planów rządowych.