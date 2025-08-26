Prezydent USA ostrzegł przed podniesieniem ceł na Chiny, jeśli eksport metali ziem rzadkich zostanie ograniczony. „Muszą nam dać metale, a jeśli nam ich nie dadzą, to musimy nałożyć na nich cła w wysokości 200 proc. albo coś w tym stylu” – powiedział Trump dziennikarzom po spotkaniu z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem w Białym Domu.

Trump powiedział również, że części do samolotów są kluczowym narzędziem Waszyngtonu w walce z naciskiem Pekinu na metale ziem rzadkich: „200 ich samolotów nie mogło latać, ponieważ celowo nie dostarczaliśmy im części do Boeinga, ponieważ oni nie dawali nam metali” – powiedział prezydent.

Waszyngton negocjuje nową umowę handlową z Chinami

Amerykański rząd pracuje nad umową sprzedaży Chinom nawet 500 samolotów, a obie strony sfinalizowały szczegóły, takie jak modele, typy i harmonogramy dostaw, informuje Bloomberg, podkreślając rolę samolotów odrzutowych w potencjalnej umowie handlowej między USA a Chinami.