Aktualizacja: 26.08.2025 20:36 Publikacja: 26.08.2025 11:01
Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem w Gabinecie Owalnym w Białym Domu
Foto: REUTERS/Brian Snyder
Prezydent USA ostrzegł przed podniesieniem ceł na Chiny, jeśli eksport metali ziem rzadkich zostanie ograniczony. „Muszą nam dać metale, a jeśli nam ich nie dadzą, to musimy nałożyć na nich cła w wysokości 200 proc. albo coś w tym stylu” – powiedział Trump dziennikarzom po spotkaniu z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem w Białym Domu.
Trump powiedział również, że części do samolotów są kluczowym narzędziem Waszyngtonu w walce z naciskiem Pekinu na metale ziem rzadkich: „200 ich samolotów nie mogło latać, ponieważ celowo nie dostarczaliśmy im części do Boeinga, ponieważ oni nie dawali nam metali” – powiedział prezydent.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump ogłosił porozumienie handlowe z Koreą Południową. Przewiduje ono, że p...
Amerykański rząd pracuje nad umową sprzedaży Chinom nawet 500 samolotów, a obie strony sfinalizowały szczegóły, takie jak modele, typy i harmonogramy dostaw, informuje Bloomberg, podkreślając rolę samolotów odrzutowych w potencjalnej umowie handlowej między USA a Chinami.
Czytaj więcej
Prezydent Donald Trump ogłosił w piątek, że jego administracja rozpoczyna „szeroko zakrojone" doc...
Wypowiedź Donalda Trumpa pojawia się w momencie, gdy chiński eksport metali ziem rzadkich powrócił do poziomu sprzed wprowadzenia przez Pekin ograniczeń eksportowych w kwietniu. CNBC przypomina, że w czerwcu liczba metali wysyłanych do Stanów Zjednoczonych wzrosła ponad siedmiokrotnie – o 660 proc – w porównaniu z poprzednim miesiącem, a wolumen wzrósł o 76 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem w lipcu.
Chiny dominują w wydobyciu i przerobie metali ziem rzadkich, kontrolując około 90 proc. globalnej podaży. Ta dominacja dała Pekinowi znaczną przewagę w rozmowach handlowych z Waszyngtonem, ponieważ Stany Zjednoczone w dużym stopniu polegają na metalach ziem rzadkich w sektorze motoryzacji, elektronice i energetyce odnawialnej.
Czytaj więcej
Większość przedsiębiorców pewnie oddycha dziś z ulgą. Można będzie prowadzić biznes w oparciu o p...
W czerwcu Waszyngton i Pekin uzgodniły ramy handlowe, które obejmowały złagodzenie kontroli chińskiego eksportu pierwiastków ziem rzadkich, a także zniesienie niektórych amerykańskich ograniczeń technologicznych dotyczących dostaw do Chin. Stany Zjednoczone i Chiny zgodziły się na obniżenie ceł na towary drugiej strony odpowiednio do około 55 proc. i 32 proc. Tymczasowy rozejm ma wygasnąć w połowie listopada.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent USA ostrzegł przed podniesieniem ceł na Chiny, jeśli eksport metali ziem rzadkich zostanie ograniczony. „Muszą nam dać metale, a jeśli nam ich nie dadzą, to musimy nałożyć na nich cła w wysokości 200 proc. albo coś w tym stylu” – powiedział Trump dziennikarzom po spotkaniu z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem w Białym Domu.
Trump powiedział również, że części do samolotów są kluczowym narzędziem Waszyngtonu w walce z naciskiem Pekinu na metale ziem rzadkich: „200 ich samolotów nie mogło latać, ponieważ celowo nie dostarczaliśmy im części do Boeinga, ponieważ oni nie dawali nam metali” – powiedział prezydent.
Koncern najwięcej zarobił na wydobyciu ropy i gazu, a następnie na działalności energetycznej, rafineryjnej i de...
Brytyjski koncern energetyczny BP poinformował, że dokonał największego odkrycia ropy naftowej i gazu w tym stul...
Zamykamy żmudny proces konsolidacji naszych lądowych aktywów wydobywczych w Polsce – mówi Wiesław Prugar, człone...
Niski popyt i marże hamują rozwój branży. Tymczasem Orlen i Azoty realizują miliardowe projekty, które cały czas...
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zabrało głos w sprawie odkrycia złóż ropy naftowej w pobliżu Świnoujścia. Okoł...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas