Donald Trump znów grozi Chinom. Domaga się więcej metali ziem rzadkich

Prezydent USA Donald Trump zagroził nałożeniem na Chiny 200-procentowych ceł, jeśli Pekin nie będzie eksportował magnesów ziem rzadkich do USA.

Publikacja: 26.08.2025 11:01

Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem w Gabinecie Owalnym

Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem w Gabinecie Owalnym w Białym Domu

Foto: REUTERS/Brian Snyder

Urszula Lesman

Prezydent USA ostrzegł przed podniesieniem ceł na Chiny, jeśli eksport metali ziem rzadkich zostanie ograniczony. „Muszą nam dać metale, a jeśli nam ich nie dadzą, to musimy nałożyć na nich cła w wysokości 200 proc. albo coś w tym stylu” – powiedział Trump dziennikarzom po spotkaniu z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem w Białym Domu.

Trump powiedział również, że części do samolotów są kluczowym narzędziem Waszyngtonu w walce z naciskiem Pekinu na metale ziem rzadkich: „200 ich samolotów nie mogło latać, ponieważ celowo nie dostarczaliśmy im części do Boeinga, ponieważ oni nie dawali nam metali” – powiedział prezydent.

Waszyngton negocjuje nową umowę handlową z Chinami

Amerykański rząd pracuje nad umową sprzedaży Chinom nawet 500 samolotów, a obie strony sfinalizowały szczegóły, takie jak modele, typy i harmonogramy dostaw, informuje Bloomberg, podkreślając rolę samolotów odrzutowych w potencjalnej umowie handlowej między USA a Chinami.

Wypowiedź Donalda Trumpa pojawia się w momencie, gdy chiński eksport metali ziem rzadkich powrócił do poziomu sprzed wprowadzenia przez Pekin ograniczeń eksportowych w kwietniu. CNBC przypomina, że w czerwcu liczba metali wysyłanych do Stanów Zjednoczonych wzrosła ponad siedmiokrotnie – o 660 proc – w porównaniu z poprzednim miesiącem, a wolumen wzrósł o 76 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem w lipcu.

Chiny maja najwięcej metali ziem rzadkich na świecie

Chiny dominują w wydobyciu i przerobie metali ziem rzadkich, kontrolując około 90 proc. globalnej podaży. Ta dominacja dała Pekinowi znaczną przewagę w rozmowach handlowych z Waszyngtonem, ponieważ Stany Zjednoczone w dużym stopniu polegają na metalach ziem rzadkich w sektorze motoryzacji, elektronice i energetyce odnawialnej.

W czerwcu Waszyngton i Pekin uzgodniły ramy handlowe, które obejmowały złagodzenie kontroli chińskiego eksportu pierwiastków ziem rzadkich, a także zniesienie niektórych amerykańskich ograniczeń technologicznych dotyczących dostaw do Chin. Stany Zjednoczone i Chiny zgodziły się na obniżenie ceł na towary drugiej strony odpowiednio do około 55 proc. i 32 proc. Tymczasowy rozejm ma wygasnąć w połowie listopada.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Osoby Donald Trump ekonomia metale ziem rzadkich Cła Donalda Trumpa

