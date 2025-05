Donald Trump po raz kolejny zaskoczył swoim podejściem do wysuniętej już ponad rok temu oferty kupna U.S. Steel przez Nippon Steel. W trakcie ostatniej kampanii wyborczej obaj kandydaci na prezydenta zapewniali, że nie zgodzą się na przejęcie założonego w 1901 roku amerykańskiego producenta stali przez Japończyków. Joe Biden przed ustąpieniem ze stanowiska zablokował transakcję.

Donald Trump zaczął się jednak oddalać od swojej obietnicy wyborczej już w lutym 2025 roku, kiedy po rozmowie z japońskim premierem Shigeru Ishibą ogłosił, że Nippon Steel zamierza „zainwestować” w U.S. Steel. Amerykański prezydent podkreślał, że nie będzie to przejęcie, ale nie podano wtedy szczegółów umowy.

Prezydent USA Donald Trump zgodził się na zakup U.S. Steel przez Nippon Steel

Wygląda na to, że w piątek, 23 maja, Donald Trump podjął ostateczną decyzję i we wpisie opublikowanym na portalu Truth Social wyraził poparcie dla oferty kupna U.S. Steel przez japoński koncern. Wartość transakcji ma opiewać na 14,9 miliardów dolarów.

„To będzie planowane partnerstwo między United States Steel a Nippon Steel, które stworzy co najmniej 70 000 miejsc pracy i wniesie 14 miliardów dolarów do gospodarki USA” – napisał Trump w poście. Jak dodał, większość tej inwestycji nastąpi w ciągu najbliższych 14 miesięcy.