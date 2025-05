Gazprom na celowniku Białego Domu. Uderzenie w rosyjskie molochy energetyczne

Dostawy Gazpromu do Europy w 2024 r. wyniosły około 32 mld m sześc. Dla porównania, w szczytowym okresie (lata 2018-2019) przekraczały 180 mld m sześc., co stanowiło ponad 80 proc. całego eksportu Gazpromu. Sama Turcja kupiła w 2019 r ponad 29 mld m sześc. rosyjskiego gazu.

Wspólne uderzenie w Moskwę: cła USA i 17. pakiet sankcji Unii

Dziś Gazprom to trzeciorzędny gracz na globalnym rynku gazu. Chiny nie podpisały umowy na drugi gazociąg i odbierają jedynie do 35 mld m sześc. gazu rocznie. Koncern utajnił większość danych i uprawia kreatywną księgowość. Jednak fatalnej sytuacji nie sposób ukryć. Oficjalny dług Gazpromu jest prawie dwukrotnie większy od jego obecnej kapitalizacji rynkowej (3,548 bln rubli). W rezultacie wartość netto przedsiębiorstwa stała się więc ujemna i wynosi minus 3,166 bln rubli (-140 mld zł).

Źródła Bloomberga podały, że zespół Trumpa opracował kilka scenariuszy zwiększenia presji ekonomicznej na Rosję, aby skłonić ją do rozpoczęcia rozmów pokojowych. Nie podano jednak szczegółów. Wcześniej senator Partii Republikańskiej Lindsey Graham zapowiedział, że jeśli Kreml odmówi zakończenia wojny, Senat USA poprze wprowadzenie „miażdżących” sankcji wobec Rosji, w tym 500-proc. ceł na import do USA towarów z krajów, które kupują od niej ropę, gaz i uran. Projekt wsparło 72 senatorów, co wystarczy do obalenia ewentualnego weta Donalda Trumpa.

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot ogłosił, że UE przygotowuje nowy – już 17. – pakiet sankcji przeciwko Rosji. Dodał, że Bruksela będzie koordynować nowe ograniczenia ze środkami ogłoszonymi przez Grahama. „Obiecałem senatorowi Lindseyowi Grahamowi, że postaramy się uzgodnić treść i termin wprowadzenia obu pakietów sankcji” – powiedział Barrot.