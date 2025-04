Ireneusz Fąfara o aferach w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. „Zemsta nas nie interesuje”

Pod koniec marca były prezes Orlenu Daniel Obajtek napisał na X: „O błędach zarządczych mówią ci, którzy poza zlecaniem audytów i kontroli sami nie podejmują żadnych decyzji w koncernie. O ich »fachowości« najlepiej świadczą wyniki Orlenu. Ciekawe, ile zapłacili za te audyty wszystkim kumplom i znajomym królika, wyciągając miliony ze spółki. Niech mają świadomość, że kiedyś sami będą za nie płacić".

W rozmowie z Business Insider Polska nowy prezes Orlenu podkreśla, że audyty i kontrole mają na celu nie tylko zdiagnozowanie, gdzie mogło dochodzić do nieprawidłowości, czy odzyskanie pieniędzy, ale, jak dodaje, to też obowiązek. - Obowiązek wobec akcjonariuszy, wobec rynku, analityków. Obowiązek wynikający z poczucia odpowiedzialności, by właściwie zarządzać aktywami, które nam powierzono, i dbać o inwestycje naszych akcjonariuszy – mówi Ireneusz Fąfara. - Jeśli wypracowywane przez lata procedury i zasady zarządzania – tworzone przez zespół świetnych ludzi, których mamy w Orlenie – zostają w sposób nieracjonalny niszczone przez poprzednie zarządy, to skutki są dewastujące dla ducha firmy – dodaje.

Prezes Orlenu uważa, że pokazanie zespołowi, iż zarząd kieruje się racjonalnością i odpowiedzialnością, to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed obecnym zarządem państwowej spółki.

- To jest ten ważny kontekst, dlaczego w ogóle przeprowadzamy audyty. Nie robimy ich ani z zemsty, ani dla poklasku. Robimy je, bo nie da się iść do przodu, nie wiedząc, gdzie się jest. Zemsta nas zupełnie nie interesuje. Interesuje nas przyszłość. Ale, by o nią zadbać, musimy działać uczciwie wobec naszego 60-tysięcznego zespołu i pokazać, że decyzje podejmujemy w sposób odpowiedzialny – twierdzi Fąfara.