Lit z Ukrainy do Unii

Ukraina ma też surowce uznawane za niezwykle ważne w wyścigu nowoczesnych technologii. Są to największe rezerwy litu w Europie, a jego wykorzystanie na świecie stale rośnie – podkreślił ukraiński premier. „Jeśli w 2021 roku zużyto 460 tysięcy ton węglanu litu, to do 2030 roku prognozuje się, że światowe zapotrzebowanie osiągnie 6 milionów ton. Jesteśmy gotowi tworzyć wspólne przedsięwzięcia w tej dziedzinie, co niewątpliwie przyniosłoby UE strategiczne korzyści” – zaproponował Szmygal.

To właśnie pieniądze i inwestorzy są tym, czego ukraiński sektor wydobywczy potrzebuje najbardziej. Korzyści dla Unii były ogromne. „Forbes” obliczył wcześniej, że w 2023 r. łączna wartość zasobów mineralnych Ukrainy osiągnie około 15 bilionów dolarów. Rezerwy litu na Ukrainie szacowano na 500 tysięcy ton. Metal ten jest kluczowy w produkcji aut elektronicznych oraz sprzętu wojskowego, w tym dronów, myśliwców i systemów rakietowych.

Trump chce surowców Ukrainy

Na ukraińskie surowcowe Eldorado ma chrapkę Donald Trump. Na forum publicznym aktywnie dyskutowano kwestię priorytetowego dostępu Stanów Zjednoczonych do ukraińskich zasobów mineralnych w zamian za dalszą pomoc wojskową i finansową ze strony USA. W zeszłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla agencji Reuters, że Ukraina nie zamierza przekazywać Stanom Zjednoczonym swoich zasobów, w tym metali ziem rzadkich, za darmo, o co wcześniej prosił Donald Trump, lecz jest gotowa wspólnie je rozwijać. „Amerykanie udzielili nam największego wsparcia i dlatego powinni otrzymać priorytetowy dostęp do naszych zasobów” – podkreślił Zełenski.

Czytaj więcej Biznes Krytycznych surowców z Chin ma być w Unii mniej Wspólnota potrzebuje własnych kopalni i rafinerii surowców krytycznych dla rozwoju gospodarki zielonej i cyfrowej. Trzeba myśleć geopolitycznie – mówi „Rzeczpospolitej” Thierry Breton, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Według Zełenskiego, około 20 proc. ukraińskich zasobów mineralnych znajduje się na terenach Ukrainy okupowanych przez Federację Rosyjską, w tym prawie połowa złóż metali ziem rzadkich. Jego zdaniem istnieje ryzyko, że Moskwa przekaże część tych strategicznie ważnych zasobów swoim sojusznikom, takim jak Korea Północna i Iran. „Musimy powstrzymać Putina i chronić nasze najbogatsze złoża, w tym region Dniepru i centralną Ukrainę” – powiedział.