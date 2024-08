Azoty będą importować coraz więcej amoniaku

Import do Europy systematycznie rośnie

Z kolei Hubert Kamola, wiceprezes Azotów, odpowiedzialny m.in. za biznesy agro i chemia, ochronę rynku oraz zakupy strategiczne, zauważa, że w Polsce konsumuje się ponad 3 mln ton amoniaku. Do jego wytworzenia potrzeba blisko 3 mld m sześc. gazu ziemnego. „W 2024 r. import amoniaku do Unii Europejskiej wciąż rośnie - od początku roku do pierwszych dni sierpnia wyniósł 1,9 mln ton, a ponad 140 statków z dziewięciu krajów eksportowych przypłynęło do 14 państw w Europie. Dla przykładu, tylko w pierwszych sześciu miesiącach tego roku producent nawozów z Norwegii zaimportował spoza UE aż 277 tys. ton amoniaku” - wylicza Kamola.

Grupa Azoty nie ma wątpliwości, że transformacja energetyczna będzie wpływać na dalszy wzrost importu amoniaku dlatego chce wykorzystać swój potencjał, aby odgrywać ważną rolę w tym procesie. Jest to szczególnie ważne ze względu na to, jak duży wpływ na finalne ceny jej produktów mają koszty zakupu gazu. „Warto też zauważyć, że pomimo tego, iż nie to było założeniem systemu ETS oraz dyrektywy RED III, to obecnie największe projekty niebieskiego oraz zielonego amoniaku powstają poza Unią Europejską i to kierunki, które analizujemy w kontekście importu” - informuje Kamola.