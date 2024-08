Spada popyt na ropę w Azji, ceny pod presją

W lipcu spadł import ropy naftowej do Azji do poziomu najniższego od dwóch lat ze względu na słaby popyt w Chinach i Indiach. W minionym miesiącu do Azji trafiało niecałe 25 mln baryłek dziennie, a to oznacza spadek o 6 proc. miesiąc do miesiąca. Tego typu informacje sprzyjają zniżce cen surowca. Jednak niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie może sprawić, że ceny zaczną rosnąć.