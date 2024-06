Aleksandar Vučić, prezydent Serbii zapowiedział, że Serbia mogłaby wydobywać lit już w 2028 r. po nowych gwarancjach australijskiego giganta górniczego Rio Tinto i Unii Europejskiej w sprawie wzbudzającego kontrowersje projektu, dowiedział się „Financial Times”.

Według Rio Tinto, Jadar w zachodniej Serbii posiada jedne z największych w Europie rezerw litu. Złoża odkryto tam już w 2004 r., ale w 2022 r serbski rząd wstrzymał projekt wydobywczy po tygodniach protestów społecznych wywołanych obawami o środowisko i zdrowie publiczne. We wrześniu 2023 r. Serbia podpisała list intencyjny z Komisją Europejską w sprawie strategicznego partnerstwa w zakresie produkcji baterii do aut elektrycznych i wydobycia surowców. Daje to Brukseli u aspirującej do członkostwa w Unii Serbii dostęp do największych zasobów Europy.

Czytaj więcej Biznes Serbia cofnęła licencję australijskiej firmie. Zemsta za Djokovica? Władze Serbii postanowiły cofnąć koncesję australijskiemu potentatowi Rio Tinto na wydobycie litu. To wszystko zaledwie tydzień po tym, gdy lider światowego rankingu ATP – Serb Novak Djokovic zmuszony został do opuszczenia Australii w związku ze skandalem wokół szczepienia przeciwko Covid-19. Tenisista był jednym z wielu przeciwników tego projektu.

Nowe gwarancje Rio Tinto

Teraz Aleksandar Vučić powiedział „Financial Times", że Australijczycy i Unia Europejska udzielili serbskim władzom „nowych gwarancji” dotyczących zgodności z normami środowiskowymi.

„Jeżeli zostaną spełnione wszystkie nasze oczekiwania, to kopalnia może zostać otwarta w 2028 roku” — powiedział serbski prezydent, dodając, że będzie to przełom w gospodarce Serbii i całych Bałkanów.