Wielka Brytania rzuca wyzwanie Kremlowi. Chce wyprzeć rosyjski uran z Europy

O decyzji budowy zakładów poinformowało w środę brytyjskie ministerstwo bezpieczeństwa energetycznego i neutralności klimatycznej. Wcześniej władze w Londynie ogłosiły zamiar zainwestowania ponad 300 mln funtów we własną produkcję paliwa na bazie HALEU do reaktorów jądrowych nowej generacji. Wielka Brytania liczy w ten sposób na wyparcie Rosji z rynku światowego, gdyż obecnie jest to jedyny kraj produkującym ten surowiec na eksport.

Wzbogacony uran made in Great Britain

„Wielka Brytania zbuduje pierwszą w Europie zaawansowaną technologicznie fabrykę paliwa nuklearnego, aby wyprzeć Rosję z rynku światowego” – czytamy w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej brytyjskiego rządu.

Sprawa dotyczy nowej instalacji wysokiego wzbogacania uranu, na budowę której rząd przeznaczy europejskiemu konsorcjum Urenco 196 mln funtów. Finansowanie to stanowi część ogłoszonego wcześniej pakietu 300 milionów funtów. Samo Urenco będzie współfinansować budowę, choć nie podano w jakiej wielkości. Zakład będzie zlokalizowany w Cheshire, w północno-zachodniej Anglii i do 2031 r. będzie w stanie produkować do 10 ton HALEU rocznie.

Tym samym, zdaniem władz brytyjskich, Wielka Brytania stanie się „pierwszym krajem europejskim, który wyprodukuje zaawansowane paliwo nuklearne”. Będzie ono wykorzystywane nie tylko w elektrowniach jądrowych w samej Wielkiej Brytanii, ale będzie również eksportowane - zapewniają Brytyjczycy.