Nowy zarząd Orlenu rodzi się w bólach

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ogłoszony w połowie lutego konkurs na członków zarządu Orlenu dotyczył obsadzenia dziewięciu stanowisk w ścisłym kierownictwem koncernu. Chodziło o wybór prezesa, dwóch wiceprezesów oraz sześciu członków zarządu. Dotychczas obsadzono pięć stanowisk, a na jedno ma być ogłoszone nowe postępowanie. To może oznaczać, że w ramach dotychczasowego konkursu do obsadzenia są jeszcze trzy. Czy faktycznie zostaną one objęte, rada na ten temat milczy.

Nie wiadomo też do końca, o objęcie jakich konkretnie stanowisk chodzi, gdyż już są rozbieżności między tym co ogłaszano w postepowaniach kwalifikacyjnych, a jakie ostatecznie przydzielano. Jako przykład można podać stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych i pełniącego funkcję pierwszego zastępcy prezesa płockiej firmy nadaną Literackiemu. W ogłoszonym postepowaniu kwalifikacyjnym takiego stanowiska w ogóle nie definiowano. Pytania w tej sprawie i innych związanych z wyborem nowego zarządu Orlenu wysłaliśmy do spółki w ubiegłym tygodniu, ale odpowiedzi nie przyszły do dziś. Koncern nie odpowiedział też, jakie cele chce realizować nowy zarząd Orlenu, ani ewentualnie kiedy może na ten temat udzielić odpowiedzi.

Postępowanie konkursowe w Orlenie trwa już ponad dwa miesiące. Dla porównania w Azotach i KGHM-ie trwało trzy tygodnie.