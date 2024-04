Posłanka KO: prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zarobków w Orlenie

- Ten odpis 1,6 miliarda oznacza, że my za to wszystko płaciliśmy i płacimy na stacjach Orlenu – mówiła w TVN24.

Szwajcarska spółka Orlenu przekazała 10 kwietnia, że utraciła 1,6 mld zł przedpłat za niedostarczoną ropę. Orlen przewiduje więc skorygowanie wyników rocznych za 2023 r. o taką kwotę.

Pomaska oceniła, że "to jest niezwykle bulwersująca sprawa, która wymaga dogłębnego wyjaśnienia". - Mamy do czynienia ze spółką Orlenu zarejestrowaną w Szwajcarii w rejonie, gdzie nie trzeba podawać tożsamości rejestrujących spółkę. Pytanie dlaczego i po co to było? Pytanie z kim dokonywano tego handlu ropą? Czy to przypadkiem nie była, stawiam tu duży znak zapytania, bo nie mam na to dowodów, czy to przypadkiem nie była krwawa ropa z Rosji. No i oczywiście ten odpis 1,6 miliarda oznacza, że my za to wszystko płaciliśmy i płacimy na stacjach Orlenu – mówiła.