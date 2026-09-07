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Ropa rozpala ceny paliw. Benzyna i diesel coraz droższe, autogaz znów kusi
W poniedziałek rano kurs ropy naftowej gatunku Brent, czyli surowca wydobywanego spod dna Morza Północnego, był bliski przekroczenia bariery 98 dol. za baryłkę. Tym samym zbliżył się do lokalnego maksimum cenowego z końca lipca wynoszącego ponad 100 dol. Mocno drożała także amerykańska ropa gatunku WTI. Jej kurs zbliżał się w poniedziałek rano do 93 dol., co z kolei było najwyższą ceną od początku czerwca. To konsekwencja eskalacji konfliktu zbrojnego między USA a Iranem w Cieśninie Ormuz. W weekend doszło w jej rejonie do jednej z najpoważniejszych od miesięcy wymian ognia, podczas której amerykańska armia zaatakowała irańskie tankowce. W odpowiedzi na to Iran wystrzelił rakiety balistyczne w kierunku amerykańskich okrętów wojennych.
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