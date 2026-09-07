Reklama

Ropa wystrzeliła. PB95 celuje w 8 zł, diesel coraz bliżej 9 zł/l. Pora na LPG

Ceny ropy gwałtownie rosną w związku z eskalacją konfliktu USA z Iranem i sytuacją w Cieśninie Ormuz. Analitycy przewidują, że jeszcze w tym tygodniu baryłka może kosztować ponad 100 dol., co przełoży się na dalsze podwyżki cen paliw w Polsce.

Publikacja: 07.09.2026 14:40

Ropa rozpala ceny paliw. Benzyna i diesel coraz droższe, autogaz znów kusi

Ropa rozpala ceny paliw. Benzyna i diesel coraz droższe, autogaz znów kusi

Foto: Adobe Stock

Tomasz Furman

W poniedziałek rano kurs ropy naftowej gatunku Brent, czyli surowca wydobywanego spod dna Morza Północnego, był bliski przekroczenia bariery 98 dol. za baryłkę. Tym samym zbliżył się do lokalnego maksimum cenowego z końca lipca wynoszącego ponad 100 dol. Mocno drożała także amerykańska ropa gatunku WTI. Jej kurs zbliżał się w poniedziałek rano do 93 dol., co z kolei było najwyższą ceną od początku czerwca. To konsekwencja eskalacji konfliktu zbrojnego między USA a Iranem w Cieśninie Ormuz. W weekend doszło w jej rejonie do jednej z najpoważniejszych od miesięcy wymian ognia, podczas której amerykańska armia zaatakowała irańskie tankowce. W odpowiedzi na to Iran wystrzelił rakiety balistyczne w kierunku amerykańskich okrętów wojennych.

Pozostało jeszcze 85% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama