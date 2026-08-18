Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki geopolityczne w Zatoce Perskiej stoją za ostatnimi podwyżkami cen ropy naftowej.

Dlaczego fiasko rozmów negocjacyjnych między USA a Iranem zwiastuje długotrwały impas na rynku.

Jak drastyczne ograniczenie ruchu w Cieśninie Ormuz wpływa na globalne łańcuchy dostaw surowca.

Dlaczego, mimo eskalacji napięć, ceny ropy naftowej nie przekroczyły progu 100 dolarów za baryłkę.

Za baryłkę ropy gatunku WTI płacono we wtorek rano 84 dol., a cena ropy gatunku Brent sięgała 91 dol. Ceny te rosły już w poniedziałek, ze względu na wygaśnięcie 60-dniowego rozejmu pomiędzy USA a Iranem. Niepokój na rynku podsyciło to, że we wtorek rano statek towarowy został trafiony pociskiem podczas przepływania przez Cieśninę Ormuz. Atak spowodował uszkodzenia maszynowni i przyniósł ofiarę wśród załogi – poinformowała we wtorek brytyjska agencja Maritime Trade Operations.

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Incydent nastąpił po tym, jak irański wojskowy ponownie powtórzył groźby, że islamskie państwo nie ustąpi w sprawie Cieśniny Ormuz. Fox News donosiło we wtorek, że Ebrahim Zolfaghari, rzecznik irańskich sił zbrojnych, oświadczył, iż jednostki próbujące przepłynąć przez cieśninę „znajdą kilka pięknych dziur w swoich kadłubach”.

Waszyngton i Teheran odrzuciły dalsze rozmowy po wygaśnięciu w poniedziałek 60-dniowego zawieszenia broni negocjacyjnego, zawartego w połowie czerwca w celu stworzenia przestrzeni dla dyplomatycznego zaangażowania bez formalnego porozumienia kontynuacyjnego.

Ile może zdrożeć ropa naftowa?

„Obie strony okopią się na dłuższy impas” – napisał zespół analityków Eurasia Group. Nie spodziewają się oni już porozumienia pokojowego do września, przesuwając swój harmonogram deeskalacji na koniec roku, ponieważ impas się przedłuża. Najbardziej prawdopodobnym rezultatem jest „ograniczone porozumienie”, które pozwoli na częściowe odbudowanie ruchu w Cieśninie Ormuz – stwierdziła firma doradcza ds. ryzyka, dodając, że presja na Waszyngton, by dążył do rychłego otwarcia cieśniny, osłabła. Sukces w kierowaniu ropy wokół Cieśniny Ormuz sprawił, że ceny nie przekroczyły 100 dol. za baryłkę, a globalna gospodarka dostosowała się do zamknięcia, dając USA możliwość „pozwolić sobie na czekanie” – oceniła Eurasia Group. „Jakiekolwiek odbicie przepływów przez Ormuz będzie częściowe” – stwierdzili analitycy z tego ośrodka, ponieważ USA i Iran pozostają w stanie tlącej się wrogości z podwyższonym ryzykiem ponownego zaostrzenia, które zakłóci ruch.

– Ceny ropy skoczyły na początku tygodnia, ponieważ relacje USA–Iran wyglądają coraz bardziej niepewnie. Porozumienie o ponownym otwarciu Cieśniny Ormuz nadal nie wydaje się bliskie, a liczby dotyczące żeglugi pozostają śladowe – twierdzi Tim Waterer, główny analityk rynkowy KCM.

Po atakach na tankowce w sobotę przez Cieśninę Ormuz przepłynęło tylko pięć jednostek towarowych, a w niedzielę nie zarejestrowano żadnej – wynika z danych śledzenia statków Kpler, wobec 31 w poprzedni weekend.