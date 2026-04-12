Rurociąg Wschód–Zachód, znany również jako Petroline, o długości 1201 km zaczyna się na polu naftowym Abqaiq w Prowincji Wschodniej (w pobliżu Bahrajnu i Kataru nad wybrzeżem Zatoki Perskiej), biegnie przez całą szerokość Półwyspu Arabskiego do terminalu w Janbu nad Morzem Czerwonym. Zbudowano go w latach 80. XX wieku podczas wojny iracko-irańskiej, aby umożliwić eksport saudyjskiej ropy naftowej w wypadku zablokowania tankowców w Cieśninie Ormuz.
O przywróceniu pracy rurociągu poinformowało w niedzielę 12 kwietnia saudyjskie ministerstwo energii. Ministerstwo zapewnia, że obiekty energetyczne i rurociąg dotknięte atakami podczas konfliktu w Zatoce Perskiej odzyskały sprawność i zdolność operacyjną, informuje agencja Reutera.
Ataki irańskich dronów uszkodziły nie tylko rurociąg Wschód–Zachód, ale też zakłóciły pracę kluczowych zakładów naftowych, gazowych, rafineryjnych, petrochemicznych i energetycznych w Rijadzie, Prowincji Wschodniej i mieście przemysłowym Janbu.
W czwartek Arabia Saudyjska poinformowała, że ataki zmniejszyły jej zdolność produkcyjną ropy naftowej o około 600 000 baryłek dziennie, a przepustowość rurociągu Wschód–Zachód spadła o około 700 000 baryłek dziennie.
Rurociąg Wschód–Zachód był jedynym szlakiem eksportu ropy naftowej Arabii Saudyjskiej po zablokowaniu Cieśniny Ormuz przez Iran. Agencja Reuters poinformowała w środę, że Iran zaatakował rurociąg zaledwie kilka godzin po zawarciu zawieszenia broni.
Saudyjskie ministerstwo poinformowało też, że odzyskało utracone wielkości tłoczenia z pola naftowego Manifa, gdzie wydobycie zostało wcześniej zmniejszone o około 300 000 baryłek dziennie.
Trwają prace nad przywróceniem pełnego wydobycia w zakładzie Khurais, po tym, jak ataki na niego zmniejszyły saudyjskie moce produkcyjne o kolejne 300 000 baryłek dziennie. Saudyjczycy podkreślają, że szybkie przywrócenie wydobycia zwiększy „niezawodność i ciągłość dostaw na rynki lokalne i globalne”.
