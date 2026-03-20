Po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Indie, które wcześniej importowały minimalne ilości rosyjskiej ropy, gwałtownie zwiększyły zakupy, korzystając z oferowanych przez rosyjskie koncerny paliwowe zniżek. Rozliczenia zaczęły być w większości przeprowadzane w rupiach, co doprowadziło do akumulacji ogromnych ilości indyjskiej waluty na rachunkach rosyjskich eksporterów. Środki te nie mogą jednak zostać wykorzystane poza Indiami ze względu na zakaz swobodnego obrotu rupią poza granicami kraju.

Reklama Reklama

Jak wykorzystać zgromadzone rupie?

W 2023 r. według Reutera w rupiach ugrzęzło 39 mld dol. za rosyjską ropę dostarczaną do Indii. Ile wynosi to dziś – takich danych obie strony nie ujawniają. Według Bloomberga Indie szukają sposobów na wykorzystanie zgromadzonych przez Rosję rupii, choć długotrwały problem ich skutecznego „zamrożenia” pozostaje nierozwiązany.

Indyjski bank centralny bada, w jaki sposób rosyjskie firmy mogłyby przeznaczyć te środki na inwestycje w Indiach, powiedział Senthil Kumar, dyrektor departamentu walutowego Banku Rezerw Indii. Bank ocenia możliwość efektywniejszego wykorzystania rupii w gospodarce indyjskiej.