Handel z Indiami przyniósł Rosji miliardy… których nie może użyć
Po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Indie, które wcześniej importowały minimalne ilości rosyjskiej ropy, gwałtownie zwiększyły zakupy, korzystając z oferowanych przez rosyjskie koncerny paliwowe zniżek. Rozliczenia zaczęły być w większości przeprowadzane w rupiach, co doprowadziło do akumulacji ogromnych ilości indyjskiej waluty na rachunkach rosyjskich eksporterów. Środki te nie mogą jednak zostać wykorzystane poza Indiami ze względu na zakaz swobodnego obrotu rupią poza granicami kraju.
Czytaj więcej
W 2023 r. według Reutera w rupiach ugrzęzło 39 mld dol. za rosyjską ropę dostarczaną do Indii. Ile wynosi to dziś – takich danych obie strony nie ujawniają. Według Bloomberga Indie szukają sposobów na wykorzystanie zgromadzonych przez Rosję rupii, choć długotrwały problem ich skutecznego „zamrożenia” pozostaje nierozwiązany.
Indyjski bank centralny bada, w jaki sposób rosyjskie firmy mogłyby przeznaczyć te środki na inwestycje w Indiach, powiedział Senthil Kumar, dyrektor departamentu walutowego Banku Rezerw Indii. Bank ocenia możliwość efektywniejszego wykorzystania rupii w gospodarce indyjskiej.
Czytaj więcej
„Staramy się być elastyczni. Kilka rosyjskich banków naciska na nas w kierunku różnych rozwiązań” – zauważył urzędnik. Władze Indii zezwoliły już Rosji na częściowe wykorzystanie rupii do inwestycji na lokalnym rynku akcji, ale z pewnymi ograniczeniami. „Muszę powiedzieć, że Rosjanie doskonale znają zasady, być może nawet lepiej niż my. Ciągle podkreślają, że istnieje wiele możliwości wykorzystania rupii” – powiedział Kumar.
W ostatnich miesiącach zakupy rosyjskiej ropy przez indyjskie rafinerie spadły pod presją Stanów Zjednoczonych. Zaczęły ponownie rosnąć po tym, jak Waszyngton tymczasowo zezwolił na zwiększony import w związku z zakłóceniami w dostawach z Bliskiego Wschodu spowodowanymi własną wojną z Iranem.
Na początku marca indyjskie firmy miały zakupić całą dostępną rosyjską ropę załadowaną na tankowce, podał Bloomberg. Łączna wielkość zakupów wyniosła około 30 mln baryłek. Nie wiadomo, czy i za tę ropę Indie płacą w rupiach.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas