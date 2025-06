Tajemniczy koncern naftowy zaczął przynosić straty

To najbardziej zagadkowa firma Rosji. Wydobywa co 10-tą baryłkę rosyjskiej ropy i trzyma w bankach największe zasoby gotówki równe rezerwom złoto-walutowym Kataru czy RPA. Do dziś nie wiadomo, do kogo należy. Ale wiadomo już, że przynosi straty, od kiedy sankcje nałożyły USA.