Ile pompuje Rosja?

W zeszłym roku OPEC wydobywał średnio 26,62 mln baryłek ropy dziennie, w porównaniu do 27,07 mln w 2023 r. Wszystkie liczby nie uwzględniają Angoli, która opuściła organizację dwa lata temu, nie chcąc podporządkować się ustaleniom o zmniejszeniu wydobycia.

Choć Rosja nie należy do kartelu, to wspólnie z nim tworzy bazę porozumienia OPEC+. Dlatego eksporterzy OPEC publikują też dane o rosyjskim wydobyciu, choć w żaden sposób nie można ich zweryfikować. Od agresji Putina na Ukrainę Rosja nie dopuszcza na swój rynek i do koncernów wydobywczych żadnych zachodnich audytorów i firm ratingowych.

OPEC szacuje (na podstawie rosyjskich danych), że rosyjska produkcja w marcu wyniosła 8,963 mln baryłek dziennie, w porównaniu z 8,973 mln w lutym, przy czym kwota wynikająca z umowy OPEC+ wynosi 8,98 mln baryłek dziennie. Według szacunków OPEC, Rosja produkowała w zeszłym roku 9,19 mln baryłek ropy dziennie, w porównaniu do 9,60 mln baryłek dziennie w 2023 r.