Rosyjska ropa za 3,5 mld dol. utknęła na tankowcach

Według fińskiego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem, w grudniu eksport ropy naftowej osiągnął wartość prawie 6 miliardów euro (184 milionów euro dziennie). Bloomberg obliczył, że w tygodniu kończącym się 12 stycznia wartość eksportu drogą morską wyniosła 1,45 miliarda dolarów. Zatem koszt ropy uwięzionej na tankowcach floty cieni, według najnowszych danych, może wynieść 3,3-3,6 miliarda dolarów.

Lloyd’s List Intelligence oszacował, że łączna wielkość floty cieni Putina transportującej ropę naftową dla odbiorców łamiących sankcje wynosiła prawie 670 jednostek. Oprócz 180 już objętych sankcjami, od 10 stycznia sankcje USA objęły kolejne 183 tankowce.

Ropa potanieje do 66 dolarów za baryłkę

Dane te zbiegają się z wtorkową prognozą amerykańskiej Administracji Informacji Energetycznej (EIA) z wtorku. Według niej w najbliższych dwóch latach – 2025 i 2026 – na rynku globalnym ropy będzie za dużo. EIA prognozuje, że marka Brent potanieje 8 proc., do średnio 74 dolarów za baryłkę w 2025 r., a następnie ceny spadną aż do 66 dolarów za baryłkę w 2026 r.

EIA nieznacznie podwyższyła swoją prognozę dotyczącą rekordowej produkcji ropy naftowej w USA w tym roku – do 13,55 mln baryłek dziennie. Daje to Amerykanom miejsce lidera w produkcji tej kopaliny. Według prognoz agencji, średnia cena amerykańskiej marki WTI wyniesie 70 dolarów za baryłkę w 2025 r. i spadnie do 62 dolarów za baryłkę w 2026 r.

EIA podwyższyła również swoją prognozę dotyczącą globalnej produkcji ropy naftowej i paliw płynnych na rok 2025 – do 104,4 mln baryłek dziennie. Naftowy, kartel eksporterów OPEC obniżył dziś swoją ocenę popytu na ropę w minionym roku do 103,75 mln baryłek. Dziś ropa Brent potaniała do 80,13 dol./bar. (-0,25 proc. d/d).