Bunt Transnieftu. Koncern grozi wstrzymaniem inwestycji i remontów rurociągów

Rosyjski reżim szuka pieniędzy na rozpętaną wojnę w podniesieniu podatków dla firm. Zgodnie ze zmianami w Ordynacji podatkowej, w latach 2025-2030 stawka podatku dochodowego (CIT) Transnieftu zostanie zwiększona do 40 proc. Władze tłumaczą skokową podwyżkę „monopolistycznym charakterem działalności" Transnieftu. To nieudolne uzasadnienie, bo monopolistą koncern jest od początku swojego istnienia.

Parlament Rosji (Duma) podjął decyzję w tej sprawie 26 listopada 2024 r. Dla porównania poprzednia stawka CIT wynosiła 20 proc, a od 2025 roku miała wzrosnąć do 25 proc. dla wszystkich rosyjskich spółek. Teraz ustawa czeka na podpis Putina.

Zysk Transnieftu się ulatnia, inwestorzy wyprzedają akcje

Służba prasowa Transnieftu podała, że ​​podwyżka podatku dochodowego do 40 proc. może znacząco wpłynąć na realizację programów inwestycyjnych spółki. Po wypłacie dywidendy w wysokości połowy pozostałego zysku spółka będzie miała do dyspozycji zaledwie jedną czwartą przychodów, co zdaniem koncernu doprowadzi w przyszłym roku do braku pieniędzy na nowe rurociągi i modernizację istniejących.