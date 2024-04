Ceny ropy podskoczyły tylko na chwilę. Maleją obawy o wojnę Izraela z Iranem

Od rana gwałtownie tanieje ropa europejskiej marki Brent. Do południa surowiec potaniał o 2,57 proc., do 86,56 dolara za baryłkę. To reakcja rynku na rosnące zapasy ropy w USA i ryzyko spadku popytu w obliczu wysokich stóp procentowych w Ameryce. Ceny spadają także, bo nie ma eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Sytuacja w tym regionie będzie w najbliższych dniach kluczowa dla rynku czarnego złota.