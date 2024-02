Apelacja Kremla odrzucona. Za zniszczenie Jukosu ma zapłacić 60 mld dolarów

Długa droga byłych akcjonariuszy Jukosu po sądach w Holandii

Wyrok sądu w Hadze Kreml zaskarżył w Sądzie Okręgowym w Hadze, który stanął po stronie Moskwy, unieważnił w kwietniu 2016 r. wyroki arbitrażowe. Jednak wyższa instancja – Sąd Apelacyjny w Hadze – w lutym 2020 r. uchylił wyrok sądu okręgowego i przywrócił wyroki arbitrażowe, ponownie zobowiązując Federację Rosyjską do zapłaty ponad 50 mld dolarów.

W maju 2020 r. ogłoszono, że Rosja złożyła skargę kasacyjną od tego orzeczenia do Sądu Najwyższego Niderlandów. Sąd Najwyższy odrzucił wszystkie argumenty z wyjątkiem jednego – że byli akcjonariusze Jukosu dopuścili się oszustwa na etapie arbitrażu, ponieważ nie ujawnili sądowi arbitrażowemu swoich powiązań z rosyjskimi „oligarchami”, a także niektórych ważnych dokumentów. To właśnie ten pojedynczy argument został przesłany do rozpatrzenia Sądowi Apelacyjnemu w Amsterdamie.

Byli akcjonariusze od wielu lat próbują wyegzekwować orzeczenia arbitrażowe w kilku jurysdykcjach, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajdują się aktywa państwowe Rosji. Kilka razy to się powiodło. W 2016 r. we Francji sądownie aresztowano około 700 mln dol. należących do państwowej korporacji Roskosmos i operatora łączności satelitarnej Space Communications.