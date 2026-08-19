W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 – 7,26 zł, a oleju napędowego – 7,47 zł.

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Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny obowiązujące w piątek.

Od poniedziałku ponownie obowiązuje, choć w ograniczonym zakresie, pakiet Ceny Paliwa Niżej. Przywrócono obniżoną stawkę VAT oraz maksymalne ceny paliw na stacjach.

Maksymalne ceny paliw i niższy VAT do końca sierpnia

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, która uwzględnia średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż paliwa po cenie przekraczającej ustalony maksymalny poziom jest zagrożona karą w wysokości do 1 mln zł.

W czwartek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Przewiduje ona obniżenie stawki VAT na benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Niższa stawka obowiązuje od poniedziałku do 31 sierpnia.

Wprowadzony pod koniec marca br. pakiet CPN był odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen ropy związany z konfliktem USA i Izraela z Iranem, który wybuchł 28 lutego. CPN obowiązywał do końca czerwca i obejmował przepisy, na mocy których stosowano obniżoną stawkę VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe – oraz ustalano maksymalne ceny tych paliw na stacjach benzynowych. W ramach pakietu wprowadzono również czasową obniżkę akcyzy na paliwa, która obowiązywała do połowy czerwca.

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Ponowne wprowadzenie obniżonej stawki VAT na paliwa na ostatnie dwa tygodnie sierpnia będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.