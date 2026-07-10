Z tego artykułu dowiesz się: Jakie strategiczne obiekty naftowe i zbrojeniowe w Rosji stały się celem ostatnich ataków.

Jaka jest skala zniszczeń w kluczowych rosyjskich rafineriach i terminalach przeładunkowych.

W jaki sposób celne uderzenia w magazyny paliw zagrażają tegorocznym żniwom w Rosji.

Jakie konsekwencje dla rosyjskiego eksportu zboża niesie atak na kluczowy region rolniczy kraju.

Władze regionalne poinformowały, że w rafinerii Ilskiej wybuchł pożar „z powodu spadających szczątków bezzałogowego statku powietrznego”. Nagranie pożaru opublikowały ukraińskie kanały telewizyjne.

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Według strony rosyjskiej odłamki drona spadły również na „jedno z przedsiębiorstw” i prywatny dom we wsi Siewierskaja. Rafineria Naftowa Ilska (o wydajności około 6,6 miliona ton ropy rocznie) została zaatakowana piąty raz w tym roku, a od początku wojny co najmniej 17 razy, jak wynika z danych portalu Astra. Ostatnio drony Sił Zbrojnych Ukrainy uderzyły w zakłady 2 czerwca.

Trafiony terminal w Taganrogu i zakłady zbrojeniowe

Ukraińskie źródła podały, że trafiony też został terminal portowy Kurgannefteprodukt LLC (o zdolności przeładunkowej 1,2 miliona ton rocznie) w Taganrogu w obwodzie rostowskim. Cały terminal stanął w płomieniach. Agencja TASS, powołując się na władze miasta, informuje o rozpoczęciu ewakuacji „ze strefy zagrożenia po ataku dronów”. Ponadto zaatakowany został jeden ze składów ropy naftowej w Azowie. Według nagrania wideo obiekt został celnie trafiony, pomimo że był chroniony rosyjską siecią antydronową. Na terenie magazynów wybuchł pożar.

Według portalu Exilenova+ trafiony został również Azowski Zakład Optyczno-Mechaniczny (AOMP). To przedsiębiorstwo ważne dla rosyjskiego wojska. Specjalizuje się w produkcji systemów optyczno-elektronicznych, radarowych i precyzyjnych, w tym celowników, dalmierzy, kamer termowizyjnych i systemów kierowania ogniem wykorzystywanych w rosyjskich samolotach, pojazdach opancerzonych i okrętach wojennych, a także podzespołów elektronicznych do pocisków rakietowych. Zakład jest częścią rosyjskiego kompleksu zbrojeniowego i należy do holdingu zbrojeniowego „Korporacja. Taktyczna Broń Rakietowa”.

Rolnicy na Kubaniu mogą zostać bez paliwa

Gubernator Rostowa Jurij Slusar potwierdził ataki na „dwa magazyny produktów naftowych” w Azowie. W tych obiektach wybuchły pożary. Wstępne raporty wskazują, że nikt nie został ranny. Poinformował również, że „w porcie morskim” w Taganrogu trwa gaszenie pożaru. Według gubernatora podczas nalotu w Taganrogu i Azowie, a także w rejonach azowskim i matwiejewo-kurgańskim, rosyjska obrona zniszczyła łącznie około 35 bezzałogowych statków powietrznych.

Mieszkańcy Azowa odczuli to inaczej. Informują w mediach społecznościowych, że syreny alarmowe w mieście zostały uruchomione dopiero po wybuchu pożarów. Ich zdaniem świadczy to o dziurawej obronie przeciwdronowej.

Celne uderzenia w rafinerię i magazyny paliw mogą poważnie zakłócić tegoroczne żniwa w Rosji. Gospodarstwa rolne już mają ogromne kłopoty z tankowaniem. Dochodzi do tego, że kombajny podjeżdżają na zwykłe stacje benzynowe w miastach. Skutkuje to blokowaniem obiektów, gdzie kolejki aut osobowych i ciężarowych ciągną się kilometrami.

Kubań jest kluczowy dla rosyjskiego eksportu zboża i krajowego zaopatrzenia. Kubań produkuje średnio od 11 do 14 milionów ton zbóż rocznie, co stanowi około 10 proc. całej produkcji zbożowej Rosji. Wielkość ta klasyfikuje region jako absolutnego lidera rolniczego Rosji. Przoduje w produkcji pszenicy, jęczmienia, ryżu, kukurydzy i roślin strączkowych.

Eksport zboża z Kubania ma podwójne znaczenie dla rosyjskiego budżetu. Region wywozi zarówno ziarno wyprodukowane na własnych polach, jak i obsługuje potężny tranzyt z innych części kraju poprzez swoje porty nad Morzem Czarnym. Z własnych zbiorów ok. 40 proc. (5-6 milionów ton ziarna rocznie) jest sprzedawana za granicę. Reszta zostaje zagospodarowana lokalnie na potrzeby przemysłu mączno-paszowego, produkcję chleba oraz jako rezerwy nasienne.