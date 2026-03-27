Sejm uchwalił dwie rządowe ustawy, które do parlamentu trafiły w czwartek w trybie pilnym. Sejm przyjął też kilka poprawek do ustaw zgłoszonych w czasie debaty. Za przyjęciem przepisów głosowało 428 posłów, przeciw było 12. Teraz zostaną skierowane do Senatu, który ustawami zajmie się około godziny 14. Posłowie zdecydowali się na ścieżkę legislacyjną bez prac w komisjach. Rząd chce, aby rozwiązania zaczęły obowiązywać przed świętami wielkanocnymi. Celem zmian jest ograniczenie wzrostu cen paliw oraz zwiększenie przewidywalności rynku.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że obniżka VAT-u na paliwa oznacza spadek wpływów budżetu o 900 mln zł w ujęciu miesięcznym, a w przypadku akcyzy ten koszt to ok. 700 mln zł miesięcznie (razem 1,6 mld zł).

Sejm uchwalił również nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Za ustawą głosowało 428 posłów, przeciw było 12 posłów.

Hurtowe ceny paliw w Polsce Foto: PAP

Czytaj więcej Paliwa Tańsze paliwo na wyciągnięcie ręki. Potrzebny podpis prezydenta Ceny paliw mogą spaść już w przyszłym tygodniu – zapowiada rząd. Wszystko zależy od podpisu prezydenta pod ustawą obniżającą VAT i akcyzę. Wprowadz...

Rząd przyjął dwa projekty mające obniżyć ceny paliw

W czwartek na specjalnym posiedzeniu rząd przyjął oba projekty, które następnie w ekspresowym tempie trafiły pod obrady Sejmu. Późnym wieczorem odbyło się ich pierwsze czytanie, a około godziny 23 sejmowa Komisja Finansów opowiedziała się za tymi propozycjami.

Co składa się na cenę paliwa? Foto: PAP

Przed obradami Rady Ministrów premier Donald Tusk zapowiedział, poza obniżką akcyzy, zmniejszenie stawki VAT na paliwa (z 23 proc. na 8 proc.). Według szefa rządu pakiet CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej” ma przełożyć się na spadek cen na stacjach w stosunku do obecnych poziomów o ok. 1,2 zł na litrze paliwa.

„Jest to rozwiązanie na czas kryzysu wojennego. Będzie ustalane przez ministra energii na podstawie wskaźników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych” – powiedział premier.

Premier zapowiedział też, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że Grupa Orlen po wejściu w życie nowych przepisów odegra kluczową rolę „stabilizującą rynek paliwowy w Polsce i wspierającą realizację celów polityki państwa, jeśli chodzi o ochronę konsumentów”.