– Jeśli prezydent dziś podpisze zmiany dotyczące obniżki podatku VAT i akcyzy, zmiany cen na stacjach powinny być widoczne już na początku przyszłego tygodnia – powiedział w Polsacie Miłosz Motyka, minister energii.

Rząd obniża VAT i akcyzę

Premier Donald Tusk ogłosił, że w związku ze znacznym wzrostem cen paliw, spowodowanym wojną na Bliskim Wschodzie, rząd obniży VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. Obniżona zostanie także akcyza na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli akcyza na benzynę zostanie obniżona o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy. Wprowadzona zostanie również maksymalna cena paliw, ustalana każdego dnia.

– To jest najsilniejsze narzędzie spośród wszystkich państw europejskich, jakie przyjęliśmy – dotyczące obniżki VAT-u, akcyzy oraz ceny maksymalnej – tak, żeby te działania faktycznie przełożyły się na obniżki na stacjach. W kolejnym kroku wprowadzimy podatek od nadmiarowych zysków koncernów, tak aby nikt w tym łańcuchu nie zarobił nadmiernie – powiedział w programie „Graffiti” Miłosz Motyka.

Kiedy spadną ceny paliw

Minister energii zapowiedział, że jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze w piątek przedstawione mu projekty, obniżka cen na stacjach benzynowych będzie widoczna jeszcze przed świętami. – To jest też zależne od kwestii technicznych, wdrażania zmian na stacjach. Myślę, że to kwestia raczej pierwszych dni tygodnia niż jego końca – do tego dążymy – stwierdził.

Miłosz Motyka dodał, że fundamentalne dla rozwiązania kryzysu związanego z cenami paliw jest zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. – Bez tego kryzysu nie przejdziemy – podkreślił.