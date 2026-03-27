Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że obniżka VAT-u na paliwa oznacza spadek wpływów budżetu o 900 mln zł w ujęciu miesięcznym, a w przypadku akcyzy ten koszt to ok. 700 mln zł miesięcznie (razem 1,6 mld zł).

Ceny paliw w rękach prezydenta. Podpis zdecyduje o obniżkach
Tańsze paliwo na wyciągnięcie ręki. Potrzebny podpis prezydenta

Rząd przyjął dwa projekty mające obniżyć ceny paliwa

W czwartek na specjalnym posiedzeniu rząd przyjął oba projekty, które następnie w ekspresowym tempie trafiły pod obrady Sejmu. Późnym wieczorem odbyło się ich pierwsze czytanie, a około godziny 23 sejmowa komisja finansów opowiedziała się za tymi propozycjami.

Co składa się na cenę paliwa?

Przed obradami Rady Ministrów premier Donald Tusk zapowiedział poza obniżką akcyzy zmniejszenie stawki VAT na paliwa (z 23 proc. na 8 proc.). Według szefa rządu pakiet CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej” ma przełożyć się na spadek cen na stacjach w stosunku do obecnych poziomów o ok. 1,2 zł na litrze paliwa.

„Jest to rozwiązanie na czas kryzysu wojennego. Będzie ustalane przez ministra energii na podstawie wskaźników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych” – powiedział premier.

Premier zapowiedział też, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków.

Paliwo ma być sprzedawane w Polsce po cenie maksymalnej
Milion złotych kary za sprzedaż zbyt drogiej benzyny. Szczegóły pakietu CPN

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że Grupa Orlen po wejściu w życie nowych przepisów odegra kluczową rolę „stabilizującą rynek paliwowy w Polsce i wspierającą realizację celów polityki państwa, jeśli chodzi o ochronę konsumentów”.

Artykuł jest aktualizowany