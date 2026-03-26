Premier Donald Tusk zwołał w czwartek specjalne posiedzenie Rady Ministrów w sprawie działań podjętych przez rząd w celu obniżenia cen paliw dla polskich kierowców. Pakiet CPN (Ceny Paliwa Niżej) to, jak zaznaczył, „najbardziej masywna propozycja, jaką można sobie wyobrazić”, jeśli chodzi o rządową interwencję.

– Musimy zadbać o możliwie najniższe ceny paliw z punktu widzenia odbiorcy i przypilnować, aby przy okazji nikt nie zarobił na kieszeni Polaków – zaznaczył Donald Tusk.

Szef rządu uspokoił jednocześnie, że Polska jest zabezpieczona pod względem podaży paliw i nie ma ryzyka, by ich zabrakło.

Andrzej Domański: Obniżka VAT-u i akcyzy na paliwa to wysokie koszty dla budżetu. Będzie nowy podatek

O szczegółach nowego pakietu powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak wyjaśnił, w ostatnich tygodniach w związku z wojną na Bliskim Wschodzie ceny ropy wzrosły o 45 proc., oleju napędowego o ponad 40 proc., a benzyny o 20 proc.

– Po pierwsze, obniżamy VAT na paliwa, zarówno na benzynę, jak i na olej napędowy z 23 na 8 proc. Po drugie, obniżamy akcyzę do minimalnych dopuszczalnych poziomów: w przypadku benzyny o 29 groszy, w przypadku oleju napędowego o 28 groszy – wymienił Andrzej Domański.

Jak podsumował, rozwiązania te powinny przynieść niższe ceny benzyny o ok. 1,20 zł na litrze.

Minister finansów i gospodarki podkreślił, że działania te mają charakter czasowy i rząd będzie elastycznie dostosowywać stawki akcyzy, jak i VAT-u do zmieniającej się dynamicznie sytuacji rynkowej.

Minister finansów i gospodarki przyznał, że program CPN niesie za sobą wysokie koszty. W przypadku VAT-u są to koszty rzędu 900 mln zł w ujęciu miesięcznym, a dla akcyzy – około 700 mln zł.

– Są to z punktu widzenia budżetu poważne wydatki, dlatego podejmujemy prace na rzecz wprowadzenia specjalnego podatku od nadmiarowych zysków, aby te koncerny, które z uwagi na sytuację rynkową, wysokie ceny ropy, wysokie marże mają ponadwymiarowe zyski, zapłaciły wyższy podatek – wyjaśnił Domański.

Miłosz Motyka: Będzie cena maksymalna na detaliczną sprzedaż paliwa

Minister energii Miłosz Motyka dopowiedział, że pakiet CPN obejmuje także ustalenie ceny maksymalnej na detaliczną sprzedaż paliwa. Zadeklarował jednocześnie, że te działania, które zostały jak dotąd podjęte w zakresie specjalnej promocji i obniżki marży, zostaną utrzymane.

Jak zaznaczył Motyka, polski rząd podejmuje najsilniejsze działania na rzecz ograniczenia cen paliw ze wszystkich państw europejskich.

Wojciech Balczun: Grupa Orlen odegra kluczową rolę stabilizującą rynek paliwowy w Polsce

Jako ostatni głos zabrał minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak zaznaczył, jego resort nadzoruje przede wszystkim grupę Orlen, czyli lidera rynkowego pod względem sprzedaży hurtowej i detalicznej.

– Od samego początku tego kryzysu podejmowany był cały szereg działań zabezpieczających interesy konsumentów poprzez minimalizację marży detalicznej, poprzez promocje, które były realizowane na stacjach – wymienił.

Minister aktywów państwowych stwierdził, że grupa Orlen po wejściu w życie nowych przepisów odegra kluczową rolę stabilizującą rynek paliwowy w Polsce i wspierającą realizację celów polityki państwa, jeśli chodzi o ochronę konsumentów.

– Jesteśmy tu spokojni. Te zmiany będą się przekładały na realne obniżki cen (paliw – red.) – zakończył.