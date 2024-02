Dziś akcjonariusze wymienią radę nadzorczą Orlenu

Dziś o godz. 11.00 rozpocznie się nadzwyczajne walne zgromadzenie Orlenu. W jego trakcie dojdzie do zmian w radzie nadzorczej spółki. Obecnie gremium to składa się z dziewięciu osób. Przewodniczącym rady jest Wojciech Jasiński, były: minister skarbu państwa, poseł PiS i prezes Orlenu. Funkcję wiceprzewodniczącego pełni Andrzej Szumański, a sekretarza Anna Wójcik. Ponadto w radzie zasiadają: Andrzej Kapała, Roman Kusz, Wojciech Popiołek, Barbara Jarzembowska, Jadwiga Lesisz i Anna Sakowicz-Kacz.

Kandydaci do nowej rady nadzorczej Orlenu

Niedawno minister wskazał dziewięciu kandydatów do rady. Są to: Michał Gajdus, Ewa Gąsiorek, Katarzyna Łobos, Kazimierz Mordaszewski, Mikołaj Pietrzak, Wojciech Popiołek, Ireneusz Sitarski, Tomasz Sójka, Tomasz Zieliński. Jednego kandydata, Jana Woźniaka zgłosiło z kolei Nationale-Nederlanden OFE. Zgodnie ze statutem w skład rady Orlenu wchodzi od sześciu do 15 członków. Nie jest zatem wykluczone, że w trakcie obrad zostaną zgłoszone i zaaprobowane jeszcze inne osoby.

Dymisje last minute w zarządzie Orlenu

Po gruntownych zmianach w radzie, szybkich roszad kadrowych należy spodziewać się w zarządzie Orlenu. Ten jeszcze wczoraj liczył 11 osób. Poniedziałek był jednak ostatnim dniem urzędowania Daniela Obajtka, prezesa spółki. Odwołała go rada po tym jak kilka dni wcześniej podał się do jej dyspozycji. Ponadto z funkcji członków zarządu, z dniem wczorajszym, zrezygnowali: Michał Róg, Patrycja Klarecka, Armen Artwich i Jan Szewczak. Tym samym zarząd Orlenu zmniejszył się dziś do sześciu osób. W jego składzie pozostali: Józef Węgrecki, Piotr Sabat, Adam Burak, Krzysztof Nowicki, Iwona Waksmundzka-Olejniczak i Robert Perkowski. Prawdopodobnie wszyscy zostaną w lutym wymienieni.

Czy będzie konkurs na członków zarządu Orlenu?

Premier Donald Tusk już jakiś czas temu zapowiedział, że zarządy giełdowych spółek będą wybierane w ramach konkursów. Że tak będzie, sugeruje właśnie ogłoszony konkurs na prezesa i członków zarządu Enei. Nie zmiana to faktu, że do czasowego pełnienia tych funkcji mogą zostać delegowani np. nowi członkowie rady Orlenu.