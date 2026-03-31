Grupa DTEK Rinata Achmatowa – największy energetyczny holding Ukrainy, otrzymała grant od Norweskiej Agencji Rozwoju i Współpracy (NORAD) na przygotowanie budowy farmy wiatrowej Połtawa o mocy 650 MW. Będzie to największa tego typu siłownia na Ukrainie. Połtawa to region w środkowej Ukrainie często pozbawiony prądu w czasie rosyjskiej agresji. Zakończenie budowy planowane jest na 2028 rok

Reklama Reklama

„Projekt ten jest kluczowym elementem decentralizacji systemu energetycznego kraju, zwiększenia jego odporności i ułatwienia integracji Ukrainy z unijnymi standardami energetycznymi” – informuje DTEK w oświadczeniu cytowanym przez agencję UNIAN.

Jakie wsparcie DTEK dali Norwegowie?

Norweska dotacja w wysokości 5,5 mln NOK (487 tys. euro) zostanie przeznaczona na sfinansowanie badań geologicznych i inżynieryjnych oraz opracowanie części dokumentacji projektowej niezbędnej do zapewnienia zgodności z przepisami i przejścia projektu do fazy budowy.

„Z radością przyjmujemy wsparcie Norwegii w czasie, gdy ukraiński system energetyczny wciąż zmaga się z wyzwaniami (rosyjskimi atakami – red.)). Farma wiatrowa w Połtawie to strategiczna inwestycja w przyszłość Ukrainy. Ten projekt przyczynia się do przywrócenia bardziej zdecentralizowanego i zrównoważonego systemu energetycznego. Jesteśmy szczerze wdzięczni NORAD i rządowi Norwegii za ten ważny wkład i ich nieustające wsparcie dla Ukrainy” – podkreślił Aleksandr Seliszczew, prezes DTEK Renewables.

91 mld euro rosyjskich szkód w energetyce Ukrainy

Ponad 40 proc. ukraińskiej infrastruktury energetycznej została uszkodzona lub zniszczona przez rosyjskiego agresora. Koszt odbudowy szacowany jest przez Bank Światowy na 91 mld dol. Dlatego międzynarodowe wsparcie pozostaje niezbędne – podkreślają Ukraińcy.

Espen Barth Eide, szef norweskiego MSZ, powiedział: „Ukraiński sektor energetyczny poniósł ogromne straty od początku masowej inwazji (Rosji – red.) cztery lata temu. Ukraina realizuje ambitne plany w zakresie energii odnawialnej i naturalne jest, że Norwegia wspiera te działania, tworząc sprzyjające warunki dla firm chętnych do inwestowania. Sektor energetyczny ma duże potrzeby finansowe, dlatego zapewniamy wsparcie na odbudowę, zakup niezbędnych mocy i środki na rzecz efektywności energetycznej”.

Norweski grant jest częścią szerszego norweskiego pakietu pomocowego o wartości 8 mln euro, przeznaczonego dla firm inwestujących w energię odnawialną i strategicznie ważne sektory na Ukrainie.