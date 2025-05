Aukcje czyli miliardy wsparcia publicznego dla OZE

Od 2016 do 2024 r. łącznie zakontraktowano ponad 290 TWh energii elektrycznej o wartości niemal 72 mld zł dla ponad 4,9 tys. instalacji. Aukcja OZE są formą pomocy publicznej dla wytwórców odnawialnej energii elektrycznej prowadzonym przez Urząd Regulacji Energetyki. Jest to rodzaj przetargu rozpisywanego przez URE i jeden ze sposobów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii i wprowadzonej do sieci przez wytwórców. W ramach aukcyjnego systemu wsparcia Urząd Regulacji Energetyki rozpisuje aukcje na wyprodukowanie określonej ilości energii odnawialnej, w których inwestorzy konkurują ze sobą, podając cenę, jaką chcieliby uzyskać w ramach wsparcia. Zwycięzcą aukcji zostaje inwestor, który zaoferuje najkorzystniejszą (najniższą) cenę za wyprodukowanie zamawianej ilości energii. Zwycięzca aukcji otrzymuje gwarancję stałego przychodu z każdej wygenerowanej MWh przez najbliższe 15 lat.