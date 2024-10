Kontrole domowej fotowoltaiki wykazały nieprawidłowości

Największy operator sieci dystrybucji w kraju, Tauron Dystrybucja, zakończył tegoroczne kontrole mikroinstalacji i magazynów energii przyłączonych do swojej sieci. Od maja firma przeprowadziła ich ponad 1400. Inspekcje wykazały wiele nieprawidłowości po stronie klientów, które wpływają na pracę sieci dystrybucyjnej. Skrajny przykład niezgodności to 450 paneli fotowoltaicznych, choć klient zgłosił spółce instalację jedynie 53 sztuk.

Etapy kontrolifotowoltaiki domowej

Kontrole mikroinstalacji spółka zorganizowała po raz drugi. W tym roku odbyły się one na całym obszarze działania Tauron Dystrybucji i poza mikroinstalacjami objęły także losowo wybrane magazyny energii.

Spółka weryfikowała poprawność mikroinstalacji fotowoltaicznych w zakresie przekroczeń mocy zainstalowanej, przekroczeń napięcia oraz wprowadzanie energii do sieci bez zawartej umowy. Kontrolerzy firmy do inspekcji wykorzystywali drony, co usprawniło proces kontroli i pozyskiwania dokumentacji fotograficznej.

Pierwszym etapem kontroli była wysyłka pism do klientów, u których firma – w oparciu o posiadane dane pomiarowe – wykryła nieprawidłowości w działaniu mikroinstalacji. Tauron Dystrybucja wysłała łącznie blisko 8 tysięcy takich pism, wzywając swoich klientów do poprawy parametrów. 73 proc. klientów odpowiedziało na wezwania do poprawy, dzięki czemu uniknęli oni wizyt kontrolerów spółki w swoich domach.