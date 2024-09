Przy rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku jest miejsce dla lokalnych firm

Ørsted zapowiedział przegląd projektów i rezygnację z tych, które mają najmniejszą stopę zwrotu przy obecnych kosztach. Ten proces się zakończył?

Przegląd naszych projektów trwa. Odstąpienie od części projektów daje nam środki na inne inwestycje, które mają większy potencjał zysku. Chcę podkreślić, że zostajemy na rynkach strategicznych, a Polska takim rynkiem bez wątpienia jest. To szósty pod względem wielkości rynek energetyczny w Europie, z dużym potencjałem i możliwościami transformacji energetycznej. Mamy rozpędzony projekt Baltica 2, a do końca tego roku podejmiemy finalną decyzję inwestycyjną. Nasz zespół w Polsce to ponad 800 osób. Mamy ulokowane w Polsce zatrudniające 150 osób centrum inżynieryjne do obsługi morskich farm wiatrowych, które obsługuje z Warszawy również inne projekty w naszym portfelu.

Jak będzie podejmowana finalna decyzja inwestycyjna dla projektu Baltica 2?

Każdy z inwestorów podejmie taką decyzję samodzielnie, ale w tym samym czasie. My będziemy realizować projekt z kapitału własnego, i to są decyzje naszego zarządu. Podjęcie wspólnej decyzji mamy uzgodnione w naszym projekcie finansowym z PGE.

Na jakim etapie jest wasz drugi wspólny projekt z PGE, a więc Baltica 3?

Przez wspominane na początku problemy z kosztami projekt Baltica 3 o mocy 1 GW jest obecnie na etapie modyfikacji założeń i procesów przetargowych. Rozdzieliliśmy procedury przetargowe od projektu Baltica 2 i dokonujemy przeglądu zmian technicznych dla tego projektu, aby uzyskać lepsze paramenty techniczne i „uzysk” z tej lokalizacji, dostarczając jak najefektywniej energię elektryczną odbiorcy końcowemu. W konsekwencji finalna decyzja inwestycyjna dla tego projektu zapadnie później.

Z jakiego portu będzie korzystać razem z PGE przy budowie projektu Baltica 2? Jest szansa dla Gdańska?

Dla nas strategia portowa nakierowana jest przede wszystkim na sprawne zarządzanie projektem. Bardzo liczymy na nasz port serwisowy w Ustce, gdzie także pewne elementy i usługi przy procesie budowy będą rozwijane. Co do portu instalacyjnego jesteśmy nakierowani, aby był to port w Polsce, ale finalizujemy jeszcze decyzje w tym zakresie. Z naszej perspektywy najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze tego portu jest gwarancja wykonania usługi w porcie na czas. Docelowo polskie porty chcemy wykorzystać w maksymalny sposób.

Jak Ørsted ocenia przygotowania polskich firm do świadczenia usług na potrzeby tworzenia komponentów przy budowie morskich farm wiatrowych?

My już korzystamy z usług polskich dostawców przy innych projektach poza Polską – jak dostawy konstrukcji stalowych, kabli. Te kompetencje są w niektórych obszarach i się rozwijają. Nie możemy ograniczać się w ocenie udziału polskich firm na dostawy najważniejszych komponentów jak turbiny. Tam przewagę mają duzi międzynarodowi gracze, którzy są na rynku od lat, mają dostęp do kapitału i mogą wykazać się doświadczeniem. Jednak zagraniczne firmy, aby zrealizować te kontrakty, muszą zaangażować szereg poddostawców – i tu jest ogromna szansa dla polskich firm. Współpraca z nami lub z każdym innym deweloperem zagranicznym w Polsce to możliwość wpisania do swojej historii działalności tej kooperacji, a to może zaowocować wyjściem takiej firmy za granicę. Realizujemy współpracę z polskimi firmami zgodnie z planem łańcucha dostaw raportowanym do URE. Przykładem jest współpraca z konsorcjum GE i Polimeksu przy budowie stacji transformatorowej oraz z Telefoniką Kable przy dostawie kabli.

Jak duży może być udział polskich firm w budowie projektów Baltica 2?

Patrząc na cały projekt i każdą fazę rozwoju łącznie, to udział ten powinien wynieść między 20 a 30 proc. W naszej ocenie to istotny udział jak na pierwszy projekt. Dla przykładu obecnie udział brytyjskim firm w rozwoju farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii wynosi około 50 proc., a offshore jest tam obecny od wielu lat. W Polsce największy udział polskich firm będzie widoczny w fazie operacyjnej, serwisowej (O&M). Ta faza stanowi 25 proc. wartości projektu. Zakładamy, że udział polskich firm wyniesienie na tym etapie nawet 80 proc. Chciałabym także podkreślić, że zgodnie z treścią porozumienia sektorowego offshore do łańcucha dostaw będą liczone także zagraniczne firmy, które mają oddziały w Polsce, ale tylko pod warunkiem, że będą one miały swój realny wkład w realizację zamówień na potrzeby naszych projektów. Sektor offshore w rozmowach z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zwracał uwagę na potrzebę wprowadzenia odpowiednich zmian przepisów ustawowych w tym zakresie. Do krajowego łańcucha dostaw nie będą liczone firmy, które mają np. niewielkie przedstawicielstwo w Polsce. Do tego łańcucha nie będziemy liczyć np. turbin wiatrowych.