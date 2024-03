Polenergia z nowym zarządem. To najbliżsi współpracownicy Dominiki Kulczyk

Rada nadzorcza wybrała w piątek 1 marca nowy zarząd energetycznej spółki kontrolowanej przez Dominikę Kulczyk. W ostatnich dniach z firmy odeszli kluczowi menadżerowie. Nowy prezes i wiceprezes to dwaj najbliżsi współpracownicy Dominiki Kulczyk.

Nowy prezes Polenergii Jerzy Zań pełnił dotychczas funkcję dyrektora finansowego grupy spółek Dominiki Kulczyk. Z kolei, który został wiceprezesem Andrzej Wojciechowski był dyrektorem operacyjnym.

- Bardzo silna pozycja Polenergii na rynku i realizacja projektów onshore’owych (lądowe farmy wiatrowe -red.) daje nam stabilny fundament do realizacji nowego wyzwania, jakim jest budowa trzech morskich farm wiatrowych o ogromnej mocy. To trudny i wymagający projekt, który wymaga od zarządu nowej dynamiki działań i nowej energii. Jednym z największych wyzwań spółki będzie zbudowanie konsorcjum banków i zapewnienie finansowania tego projektu, dlatego prezesem Polenergii zostaje mój CFO -człowiek z ogromnym doświadczeniem w bankowości — komentuje w komunikacie prasowym Dominika Kulczyk, przewodnicząca rady nadzorczej Polenergii.

Jak przypomina nowy prezes spółki, w ostatnich czterech latach wartość akcji spółki wzrosła o 300 proc. - To bardzo silny fundament do kontynuowania działań na jeszcze większą skalę. Priorytetem Polenergii jest dziś budowa i uruchomienie farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Projekty Bałtyk o łącznej mocy do 3 000 MW otworzą całkowicie nowy etap transformacji energetycznej naszego kraju -mówi Jerzy Zań, nowy prezes Polenergii.