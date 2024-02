Oba pozwolenia na budowę wydane przez Wojewodę Pomorskiego dotyczą przedsięwzięcia pod nazwą „Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy 1500 MW wraz z infrastrukturą techniczną związaną z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym (Morska Farma Wiatrowa Baltica 2)”. Pierwsze z pozyskanych pozwoleń obejmuje budowę czterech morskich stacji elektroenergetycznych. Drugie dotyczy budowy 107 morskich turbin wiatrowych wraz z siecią elektroenergetyczną i telekomunikacyjną.

Projekt budowlany oraz wniosek o pozwolenia na budowę został opracowany przez konsorcjum tworzone przez Ramboll oraz gdańskie biuro projektowe Projmors. Obecnie firmy te pracują nad przygotowaniem projektu technicznego.

PGE i Ørsted mają zakontraktowane już wszystkie niezbędne komponenty dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, a także podpisane umowy na instalację fundamentów, turbin i kabli. Partnerzy wybrali też generalnego wykonawcę lądowej infrastruktury przyłączeniowej. Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem budowy będzie podjęcie przez inwestorów ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID).

Baltica 2 jest jednym z dwóch – obok Baltica 3 - etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. PGE i Ørsted planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 r. Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, która znacząco przyczyni się do transformacji polskiej energetyki, dostarczając zieloną energię dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce.