Ciepło między transformacją a ceną. URE szuka równowagi między inwestycjami a ochroną odbiorców

Transformacja ciepłownictwa wymaga dużych i długofalowych inwestycji – mówi Renata Mroczek, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jak podkreśla, rolą regulatora jest równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw w przyszłości. URE pracuje również nad cyfrowym bliźniakiem procesu taryfowania ciepła, który ma wykorzystywać sztuczną inteligencję do analizy i weryfikacji wniosków taryfowych, skracając czas postępowań.

