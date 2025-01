Uszkodzony gazociąg azerski. Wstrzymane dostawy do Bułgarii i Serbii

7 stycznia bułgarska państwowa spółka Bulgargaz tymczasowo wstrzymała dostawy gazu ziemnego z Azerbejdżanu, powołując się na przyczyny techniczne. Bulgargaz poinformował, że 6 stycznia dostawca, który podpisał długoterminową umowę z Azerbejdżanem, poinformował o zawieszeniu przesyłu. Oczekiwano, że dostawy zostaną wznowione 11 stycznia, ale tak się nie stało.

Azerski gaz konkuruje w rosyjskim

Azerbejdżan stał się po usunięciu Gazpromu z Unii, jednym z głównych dostawców gazu na południe Wspólnoty, a także na Bałkany. Zasila m.in. Południowy Korytarz gazowy, którym azerski gaz dociera z ominięciem Rosji do Włoch, Bułgarii i Austrii. W grudniu 2023 r. Serbia, Bułgaria i Azerbejdżan otworzyły wspólny gazociąg w Niszu w Serbii, przeznaczony do przesyłu gazu z Azerbejdżanu. Będzie on wykorzystywany również do pompowania LNG z Grecji.

Vučić omówił z Vermą szereg kwestii, w tym sankcje USA wobec Naftna industrija Srbije (NIS), największej spółki energetycznej na Bałkanach, której połowa akcji należy do rosyjskiego Gazprom Nieft. Do Serbii należy 29,87 proc. w 6,15 proc. do Gazpromu. Tym samy to Rosjanie dzielą i rządzą w najważniejszej firmie paliwowej Serbii. Dzień wcześniej Waszyngton objął mocnymi sankcjami m.in. Gazpromnieft i NIS.

Vučić przyznał, że Serbia planuje wykupi rosyjskie udziały w NIS.