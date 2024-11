Rosyjski Gazprom planuje eksport do krajów spoza WNP (Wspólnota Niepodległych Państw) w 2025 roku, nie biorąc pod uwagę tranzytu przez Ukrainę do UE. A to sugeruje, że dostawy do Europy i Turcji spadną do niecałych 39 mld metrów sześciennych, dowiedziała się agencja Reutera.

Gazpromowi pozostała Turcja

Pięcioletni kontrakt tranzytowy zawarty pomiędzy Gazpromem a ukraińskim Naftogazem wygasa z końcem 2024 roku. Kijów nie przedłuży umowy z krajem-agresorem. Zamknięcie szlaku pozostawi Gazpromowi jedynie jedną możliwość gazociągowych dostaw do Unii – przez Turcję. Oznacza to jednak, że potencjalne dostawy w tym kierunku zostaną zmniejszone o połowę do około 16 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Na tyle starczy przepustowości jednej z dwóch nitek gazociągu Turecki Potok.

Gazprom prognozuje, że eksport rosyjskiego gazu do Unii i Turcji zmniejszy się do 39 mld metrów sześciennych w 2025 roku z nieco poniżej 49 mld metrów sześciennych w tym roku. W tej chwili jest to główny scenariusz rozwoju wydarzeń – dodał informator Reutersa.