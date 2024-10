Gazprom trafił do prokuratury. Wyniszczająca eksploatacja i fałszowane wyniki

Rzeczywistość, o której szefowie Gazpromu nie chcieli pamiętać (lub nie wiedzieli, bo nikt z podwładnych nie śmiał im tego powiedzieć), uniemożliwia wykonanie tych zapisów. Przez najbliższe lata można wydobyć maksymalnie 20 mld m3 z każdego z tych dwóch złóż i to pod warunkiem, że podczas produkcji łamie się liczne standardy i normy środowiskowe. W Czajandzie w ciągu roku wydobyto 20,1 mld m3 wobec planu 25,4 mld m3. W Kowykcie całą strefę złoża trzeba było wykreślić z planu zagospodarowania ze względu na całkowity brak perspektyw i nieopłacalność.

Pomimo to, decyzja polityczna zmuszała pracowników złóż do pracy ponad siły, fałszowania danych i działań z niszczycielskim efektem dla środowiska. Ludzie zaczęli pisać i publikować w sieci zdjęcia. To doprowadziło do wszczęcia dochodzeń parlamentarnych, po których wkroczyli prokuratorzy – Wyciskają wszystko, co się da – mówią eksperci. – Operator wydobywczy prowadzi wydobycie gazu dewastując i niszcząc wszystko za pomocą armatury o zwiększonej średnicy, co skraca żywotność zarówno odwiertu, jak i złoża. Podejmowane są próby budowy odwiertów wielostronnych, które są droższe od konwencjonalnych, ale wcale nie wydajniejsze - opisują.

Gazprom fałszuje dane wydobywcze

„Pole Czajanda jest niszczone w stylu Samotłoru (największe złoże naftowe ZSRR), co stanowi klasyczny przykład: wyjątkowe złoże pośpiesznie uruchomione na kolejny zjazd KPZR w 1980 r., który ustanowiło światowy rekord rocznej produkcji wynoszącej 158,9 mln ton, a już w 1993 r. wyprodukowano zaledwie 29,5 mln ton.” – czytamy w piśmie do ministra energii.

Autorzy alarmujących listów zwracają uwagę, że wciąż dochodzi do fałszowania sprawozdawczości. Mieli okazję zapoznać się z dokumentami, w których geolog Gazpromu fałszował dane o rzekomo wysokim ciśnieniu gazu na złożu. W rzeczywistości, według wstępnych statystyk, ciśnienie spada.

Zdaniem geologów, którzy opowiedzieli dziennikarzom o potencjale tych złóż, ich zagospodarowanie nie ma komercyjnego sensu. Występują nienormalnie niskie ciśnienie gazu złożowego, nienormalnie niskie temperatury i niezwykle złożona geologia. I choć urzędnicy Gazpromu zapewniają wszystkich, że z nowych złóż będą otrzymywać ponad 5 mld m3 gazu rocznie, to realny potencjał będzie o połowę mniejszy.

Siła Syberii dostarcza Chinom mniej gazu

Jak zwraca uwagę Michaił Krutichin, niezależny ekspert rynku ropy i gazu, kontrakt z Chinami jest bliski porażki. - Gazociągu Siła Syberii nie uratuje budowany obecnie gazociąg łącznikowy do Chabarowska, gdzie przebiega autostrada Sachalin-Władywostok, gdyż na Sachalinie może nie wystarczyć gazu na kontrakt dalekowschodni podpisany już z Chinami na 10 lat mod m3 rocznie - mówi.