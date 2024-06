Bernard Arnault, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, przedsiębiorca kontrolujący koncern LVMH, potentata na rynku dóbr luksusowych, kupił spory pakiet akcji konkurencyjnego koncernu Richemont, do którego należy m.in. marka Cartier. Czy to wstęp do wielkiego przejęcia na rynku dóbr luksusowych?