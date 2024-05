Do tej pory największy producent rosyjskiego gazu skroplonego — koncern Novatek — potrzebował portów UE do przeładunku paliwa transportowanego z zakładów w Arktyce (Jamał LNG, Arctic LNG) z gazowców klasy lodowej na zwykłe. Odcięcie dostępu do portów Unii uderzy nie tylko w Novatek i jego dochody, ale też klientów Rosjan w Azji. Dalsza wysyłka rosyjskiego LNG do krajów azjatyckich zostanie poważnie utrudniona — zwraca uwagę agencja Bloomberg.

Gazowce Novateku w portach Belgii i Francji

Unijni politycy omawiają ten krok w ramach 14. pakietu sankcji wobec Rosji. Obecnie Novatek, aby zmniejszyć koszty transportu wykorzystuje porty Zeebrugge w Belgii i Montoire we Francji do przeładunku z 15 statków klasy lodowej na konwencjonalne gazowce. Zazwyczaj przybywający z Arktyki gazowiec rozładowywany jest w terminalu, gdzie w tym samym czasie załadowywany jest konwencjonalny gazowiec płynący dalej z rosyjskim surowcem do Azji. Zgodnie z 14. pakietem sankcji, stanie się to niemożliwe.

Według konsultanta Energy Aspects Ltd. w ubiegłym roku wielkość importu rosyjskiego LNG do UE wyniosła 14,4 mln ton. Przeładunek, gdy transportowane jest paliwo, wyniósł 2 miliony ton. Prawdopodobny scenariusz zakłada, że ​​zakaz spowoduje, że te dodatkowe wielkości pozostaną we Wspólnocie, gdzie, wg Bloomberga rosyjski LNG ma udział wynoszący ponad 12 proc.

James Waddell, szef europejskiego gazu i globalnego LNG w Energy Aspects, powiedział, że jeżeli ładunek przeznaczony do Azji pozostanie w Europie, to samym kraje azjatyckie będą musiały szukać nowych dostawców.