W roku 2023 grupa, do której należą także koncerny naftowe i energetyczne, a także holding medialny i linie lotnicze, miała 629 miliardów rubli (6,84 miliarda dolarów) straty netto w porównaniu z zyskiem netto w wysokości ok 230 miliardów rubli w 2022 roku.

Akcje spółki straciły na wartości 4,4 proc., co stanowi największy spadek od ponad roku, w związku z obawami rynku dotyczącymi perspektyw wypłaty dywidendy.

Największym akcjonariuszem Gazpromu jest rosyjski rząd. A budżet Rosji jest od trzech lat zdominowany przez rosnące wydatki wojskowe na wywołaną przez Kreml wojnę przeciwko Ukrainie i wprowadzone w odpowiedzi na to zachodnie sankcje.

Gazprom stracił najlepszy rynek

Dziś Gazprom jest na europejskim rynku gazu graczem trzeciorzędnym. Pieniędzy musi szukać w Azji, gdzie jest dużo większa konkurencja ze strony stałych dostawców jak Australia, Malezja, Katar czy USA.

Kreml spodziewa się, że w 2024 r dostawy gazu rurociągowego na rynki zagraniczne wzrosną o 18 proc., do 108 miliardów metrów sześciennych, w miarę jak gazociąg Siła Syberii do Chin stopniowo osiągnie zakładaną przepustowość. Dla porównania, w Unii Rosjanie sprzedawali w ostatnich latach przed wojną ok. 140-170 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie po wysokich cenach.

Jednak nawet w sytuacji, gdy coraz więcej dostaw kierowanych jest do Chin, nie może to zrekompensować utraty rynku europejskiego. Cena, którą za rosyjski gaz płacą Chińczycy, wynosi 257 dol./1000 metrów sześciennych (według Bloomberga), podczas gdy ostatni odbiorcy w Europie (Węgry, Serbia, Turcja) zapłacą średnio 320 dol. Przychody grupy z działalności naftowej wzrosły w zeszłym roku o 6,7 proc., a z działalności energetycznej o 8,8 proc. Według sprawozdania finansowego, tegoroczne inwestycje Grupy Gazprom planowane są na poziomie 2,57 bln rubli. To o prawie 16 proc. mniej niż plany na 2023 rok.