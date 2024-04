Francja chce zaprzestania importu LNG z Rosji, ale sama kupuje go najwięcej

W 2024 roku Francja zwiększyła import rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) bardziej niż ktokolwiek inny w Unii. Sytuacja ta wywołała krytykę ze strony Brukseli – pisze dziennik „Politico”, powołując się na analizę zleconą przez Francję Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA).

Francja chciałaby rosyjskiego LNG i boi się

„Nowe dane pokazują, że Francja po cichu zwiększa swoje płatności za gaz dla Rosji, podczas gdy (francuski) prezydent Emmanuel Macron głośno przedstawia się jako jeden z najbardziej zagorzałych obrońców Ukrainy… Dostawy rosyjskiego LNG do Francji wzrosły w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku bardziej niż do jakikolwiek innego kraju UE w porównaniu do ubiegłego roku” – napisało "Politico".

Od początku roku Francja zapłaciła Rosji za dostawy gazu skroplonego ponad 600 mln euro. Sytuacja ta, zdaniem „Politico”, wywołała krytykę w Brukseli. Komisja Europejska wezwała Paryż do zaprzestania zwiększania zakupów.

„Nie może być tak, że Francja z jednej strony mówi, że powinniśmy być surowi wobec Rosji, a z drugiej płaci jej duże pieniądze” – cytuje dziennik słowa anonimowego dyplomaty z jednego z krajów UE. Według „Politico” Francja upiera się, że zakupy gazu są niezbędne do zapewnienia dostaw gospodarstwom domowym w całej Europie oraz że zawarła z Rosją długoterminowe porozumienie, od którego — z prawnego punktu widzenia — trudno jest się jej wycofać.