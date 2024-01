Austria - kraj Unii, który do rosyjskiej agresji na Ukrainę cały potrzebny gaz kupował w Gazpromie, wiele razy już ogłaszała, że jest już bliska uwolnienia od rosyjskiego surowca. Obecnie wciąż importuje z kraju-agresora ok. 20 proc. potrzebnego gazu.

Tranzyt przez Ukrainę

Obecnie działa tylko południowa nitka gazociągu Jamał-Europa przez Ukrainę. Na skutek własnych działań i rozpętanej przez Kram wojny, Rosjanie utracili najbardziej dochodowy - unijny rynek gazu.

W 2023 roku rosyjski Gazprom wysłał do Europy 28,3 mld m3 gazu. To oficjalnie o 55,6 proc. mniej w porównaniu do roku 2022, kiedy Rosja dostarczyła do Unii różnymi trasami około 63,8 mld m3. I osiem razy mniej aniżeli sprzedawał w Europie Gazprom przed rosyjską wojną.

W środę 24 stycznia premier Słowacji Robert Fico powiedział, że dostawy gazu przez Ukrainę mogą zostać utrzymane. Kijów od razu to zdementował.

W oficjalnym komunikacie ukraińskie władze podkreśliły, że nie będzie żadnych rozmów z krajem-agresorem, w sprawie przedłużenia umowy. Wygasa ona z końcem 2024 roku.