Atak na gazociąg Balticconnector: fińscy sejsmolodzy odnotowali eksplozję

Czas, aby młode pokolenie doszło do głosu. Czas, by nowe formacje, takie jak Bezpartyjni Samorządowcy, weszły do polskiego parlamentu i zaczęły zmieniać tę zabetonowaną scenę polityczną - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE Aleksandra Sopuch, jedynka Bezpartyjnych Samorządowców w Rzeszowie.